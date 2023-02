Potenciál lekárov a sestier z Ukrajiny zatiaľ nemôžeme využiť, hovorí splnomocnenec

Aký je stav s utečencami v Košiciach.

Je štvrtok 24. februára 2022 krátko pred pol piatou ráno. Médiá informujú, že ruský prezident Putin dal súhlas na „špeciálnu vojenskú operáciu". O niekoľko minút bolo na viacerých miestach Ukrajiny počuť prvé výbuchy. Ešte dopoludnia sa na hraničných priechodoch na Slovensko vytvorili dlhé rady. Ukrajinci opustili domovy a snažili sa dostať z vojnovej krajiny do bezpečia. Do Košíc dorazili prví utečenci v noci zo štvrtka na piatok.

Netrvalo dlho a mesto sa pre odídencov z Ukrajiny stalo dôležitým tranzitným uzlom. Prostredníctvom zriadeného Centra prvého kontaktu vybavilo denne aj 2 500 ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Od vypuknutia vojny na Ukrajine uplynul už rok. Situácia v Košiciach sa medzitým upokojila a stabilizovala. Prílev odídencov však úplne nezmizol.

Koľko ich prechádza cez Centrum prvého kontaktu, kam ich kroky vedú ďalej a ako sa v meste žije tým, ktorí zostali, porozprával ROMAN DOHOVIČ, splnomocnenec mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny.

V rozhovore sa tiež dočítate: Ako dopadla očakávaná druhá vlna prílevu odídencov na jeseň

Aké sú prognózy vývoja situácie s odídencami

Či budú mať odídenci po skončení vojny záujem vrátiť sa na Ukrajinu

Ako funguje refundácia nákladov mesta a na aké problémy narážajú

Ako sa darí integrovať odídencom v Košiciach

V ktorých profesiách sa najčastejšie zamestnávajú

Ako situáciu už takmer rok zvláda splnomocnenec Roman Dohovič, ktorý má sám ukrajinské korene

Keď sme si dohadovali termín rozhovoru začiatkom februára, spomínali ste, že sa v tom čase malo konať zasadnutie krízového štábu. O čo šlo?

- Upresním, že to bol krízový štáb Okresného úradu Košice, ktorý sa koná pravidelne. Na začiatku krízy sa konal prakticky každý druhý deň, ak nie každý deň. Potom sa to zmenilo na raz do týždňa a teraz sa stretávame zhruba v rozsahu raz za dva až tri týždne. Sú tam základné zložky, ktoré majú v rámci krízy čo riešiť, teda polícia, regionálny úrad verejného zdravotníctva, hasiči, mesto Košice, vyšší územný celok, Červený kríž a iné organizácie.

V poslednej dobe si povieme správu, aká je situácia s počtom utečencov a ako sa vyvíja, prípadne ak máme nejaké problémy, ktoré nás trápia, tak to tam môžeme predniesť a hľadáme spoločné riešenie. Ale musíme byť pripravení reagovať na akékoľvek zmeny, ktoré by nastali.

Aká je teda aktuálna situácia v Košiciach, koľko odídencov do mesta denne prichádza?

- Aktuálne to vyzerá tak, že nám cez Centrum prvého kontaktu prejde denne okolo 200 utečencov. Tretina z nich sa u nás registruje po prvý raz, a ten zvyšok sú ľudia, ktorí prichádzajú po nejakú pomoc. Či už sú to konzultácie, alebo oblečenie a iné veci viac-menej na pravidelnej báze.

Na porovnanie, koľko odídencov prichádzalo do mesta denne počas najväčšej jarnej špičky?

- Najväčšia špička bola okolo 2 500 ľudí denne len cez Centrum prvého kontaktu, ktoré bolo v tom čase priamo na kúpalisku Červená hviezda.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Do Košíc prúdia ďalší utečenci, mesto na Staničnom námestí rozširuje kapacity Čítajte

Vtedy síce do Košíc prichádzalo odídencov omnoho viac, no zároveň väčšina z nich len tranzitovala a v meste sa zdržali nanajvýš pár dní. Potom sa situácia trocha zmenila a odídenci začali prejavovať záujem zostať v meste aj dlhodobejšie. Ako je to v súčasnosti?

- Centrum prvého kontaktu, ktoré máme, je tranzitné centrum obsluhujúce ľudí, ktorí tranzitujú cez Košice. Prídu nejakou formou dopravy z Ukrajiny a potom cestujú ďalej. Takže u nás sa zdržia v priemere jeden až tri dni, málokedy dlhšie. Drvivá väčšina Košicami len prechádza.

A čo tí, čo chcú v Košiciach zostať?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť