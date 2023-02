Zdeňka Trošku ťahajú z Hoštíc do Košíc. Divadlo mu núka režírovať rozprávku

Múza ho neopustila, vraví riaditeľ Šoth.

Zdeněk Troška odišiel na penziu do rodných Hoštovíc. Lákajú ho na angažmá do Košíc. (Zdroj: TASR)

KOŠICE. Režisér Zdeněk Troška ohlásil pred šiestimi rokmi odchod do dôchodku.

Väčšinu času trávi v rodných juhočeských Hošticiach, ktoré preslávil vo svojich filmoch.

Venuje sa čítaniu, počúva vážnu hudbu, vychutnáva si pokoj a ticho. Každý deň popoludní si zdriemne.

Aj počas penzie dostáva pracovné ponuky, aby svoj režisérsky talent zúročil v ďalších projektoch.

Opakovane mu prišli aj zo Štátneho divadla v Košiciach.

„Riaditeľ Ondrej Šoth mi povedal, že u nich môžem režírovať čokoľvek. Kedysi som tam pracoval na operách Rusalka a Faust a Margaréta. To bola krásna práca, rozmaznávali ma ako prezidenta. Ale už sa mi naozaj nechce. Som lenivý aj starý. Fakt som si myslel, že po lockdownoch príde nostalgia a že sa mi zacnie, ale ani ťuk. Ani raz. Vôbec som na to nepomyslel,“ povedal v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní.

Varil Troškovi

Riaditeľ košického divadla Ondrej Šoth pre Korzár potvrdil, že svojho dobrého známeho Trošku lámal na spoluprácu niekoľkokrát.

Troškova tvorba sa mu páči a vie si predstaviť, že by sa pre neho v Košiciach našiel dobrý námet.

