Kedy bude štrajk v košickom dopravnom podniku? Šepká sa o utorku

Odborárka: Dáme vedieť včas.

KOŠICE. Odborári oznámili v utorok tento týždeň, že vyhlasujú ostrý štrajk v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK).

Presný termín vtedy ešte neuviedli s tým, že to určite bude niektorý deň už vo februári.

V zákulisí sa aktuálne neoficiálne šíri, že mestská hromadná doprava (MHD) aj chod podniku ako takého by sa mali ochromiť na budúci týždeň v utorok.

Ak by to tak naozaj bolo a informácie o štrajku by sa zverejnili až v pondelok, cestujúci by mali minimum času na to, aby si vedeli zabezpečiť alternatívnu dopravu do práce, školy, k lekárovi či kvôli vybavovaniu iných svojich záležitostí.

Pred víkendom sme sa preto obrátili na odborárov, aby poskytli nejaké bližšie oficiálne informácie.

