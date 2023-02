Najnebezpečnejší priechod stál život dve chodkyne. Kruhová križovatka sa má meniť

Maľovanky na ceste nepomôžu, tvrdí Titl.

KOŠICE. Dve z troch obetí piatkovej smrteľnej nehody v centre Košíc, ktorá niektorým pripomenula bratislavskú tragédiu na Zochovej, sú chodkyne.

Jedna zomrela priamo na mieste.

Druhú priviezli záchranári vo veľmi vážnom stave na urgentný príjem.

Napriek mimoriadnemu úsiliu zdravotníkov, ktorí ju oživovali vyše hodinu a pol, však vážnym zraneniam podľahla.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tretia chodkyňa bola so zraneniami prevezená do nemocnice, podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ľahké zranenia s dobou liečenia do 14 dní.

Na mieste zomrel aj vodič Škody Fabia.

Zrazili sa tam tri autá - BMW, Škoda Fabia a peugeot.

Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií z miesta nehody išiel vodič BMW rýchlo, obiehal cez dvojitú plnú čiaru, až napokon došlo k zrážke so škodovkou. BMW začalo rotovať a zachytilo chodkyne.

Vodič BMW ani peugeota zranenia neutrpeli.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nehoda v Košiciach si vyžiadala už tri obete, jedna zo zranených zomrela v nemocnici Čítajte

Nechránení chodci

Podľa dostupných informácií stáli ženy na priechode pre chodcov na Gorkého ulici v tesnej blízkosti kruhovej križovatky.

Priechod je dvojfázový, chodci musia teda často zastať uprostred štvorprúdovky bez ostrovčeka.

Podľa aktivistov aj samosprávy ide o jedno z najnebezpečnejších miest pre chodcov v Košiciach.

Časté sú aj kolízie na križovatke, ktorú najmä návštevníci niekedy nesprávne považujú za kruhový odjazd.

Chcú viac bezpečnosti

No a práve táto križovatka by sa mala výrazne zmeniť a stať sa bezpečnejšou pre chodcov, cyklistov aj vodičov.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť