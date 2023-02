V centre Košíc jazdil ako po diaľnici. Po smrti chodkýň žiadajú konkrétne riešenia

Roky o tom hovoríme a stále nič, tvrdia.

KOŠICE. Koncentrovaný smútok, rozčarovanie, ale aj hnev.

V nedeľu večer sa na mieste piatkovej tragickej nehody uskutočnila tichá pietna spomienka na jej obete.

Niekoľko sviečok horí na mieste zvodidiel pri frekventovanej autobusovej zástavke.

Zábradlie je úplne zdemolované, v piatok na tomto mieste prišiel o život 64-ročný Košičan, vodič Škody Fabia.

Išiel v pravom pruhu od Štefánikovej ulice, keď do neho z protismeru narazil 43-ročný šofér BMW X5.

Škodovku po zrážke odhodilo a zakliesnilo do zábradlia pri zastávke. Jej vodič na mieste zomrel.

Tri nevinné obete

BMW sa potom začalo nekontrolovateľne točiť smerom k Štefánikovej ulici.

Zadnou časťou zachytilo tri ženy idúce po priechode pre chodcov.

Dve z nich (67, 59) nehodu neprežili.

Jedna zomrela na mieste, druhá v nemocnici. Tretia utrpela ľahké zranenia.

Vodič BMW zranený nebol.

Na mieste panuje ťaživá atmosféra, nehoda a jej okolnosti sú hlavnou témou rozhovorov Košičanov.

„Bolo to bezprostredne pri nás. Vnímame to tragicky, v ten večer sme mali akciu, ktorú sme mesiac promovali, a poznačilo nás to, uvažovali sme, či ju vôbec chceme robiť,“ vraví Peter Radkoff z Tabačky.

Nebolo to prvýkrát

Nezávislé kultúrne centrum je niekoľko metrov od nehody. Sú tiež jednou zo strán v iniciatíve Čas spomaliť, ktoré rieši dopravné zmeny v tejto lokalite.

Už pred niekoľkými rokmi sa pred Tabačkou stala nehoda.

Autobus zrazil dieťa, ktoré prišlo s rodičmi na trhy na jej nádvorí.

