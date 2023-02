Predbiehal cez plnú čiaru a zavinil zrážku. Vodiča obvinili z usmrtenia

Polícia objasnila nehodu z marca 2022.

BOHDANOVCE. Košickej polícii sa podarilo objasniť dopravnú nehodu, ktorá sa stala vlani v marci na ceste v okrese Košice-okolie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, zbytočne riskoval nielen svoj život, ale aj život ostatných účastníkov cestnej premávky vtedy 40-ročný vodič z okresu Prešov.

„Doterajšie vyšetrovanie preukázalo, že vodič BMW na úseku cesty, v smere od obce Rákoš do obce Bohdanovce, kde sa nachádzalo vodorovné dopravné značenie - pozdĺžna súvislá čiara, predchádzal red sebou idúce vozidlá. Počas predchádzania však narazil prednou časťou BMW do prednej časti oprotiidúceho vozidla Škoda Felícia. Jej vodič utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol," uviedla Ivanová.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie vodiča z okresu Prešov obvinil z prečinu usmrtenia.

V prípade dokázania viny mu hrozí 2 až 5 rokov za mrežami.

Vyšetrovateľ zároveň podal návrh na podanie obžaloby na obvineného.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok BMW cez plnú čiaru v zákrute predbiehalo viac áut. Po zrážke druhý vodič zomrel Čítajte