Zbytočných košických úradníkov prepustili s náležitou humanitou

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Veľká kasáreň, poštový palác, športové ihrisko, úradnícke byty

Preto sme uviedli v názve nášho článku tieto štyri pojmy lebo stavebné aktivity s nimi súvisiace by dokázali výrazne zmierniť nezamestnanosť v našom meste.

Generál Gajda sa pred členmi mestskej rady prednedávnom vyjadril, že hodlá prebudovať veľkú kasáreň na Hlavnej ulici na vojenský domov. Na realizáciu tohto plánu, ktorý si vyžaduje nemalý finančný balík, je ochotný požiadať o pomoc priamo vládu.

Otázka výstavby poštového paláca sa v kuloároch omieľa už tri roky, no v poslednom čase sa akoby aj táto záležitosť ocitla na mŕtvom bode. Je dôležité upozorniť, že takýto veľkolepý stavebný projekt by dal prácu stovkám ľudí a zároveň by povzniesol stagnujúci priemysel a obchod.

Treťou pracovnou možnosťou by bola výstavba robotníckych obydlí na športovom ihrisku na Rákócziho okružnej (dnes Moyzesova ul.). Pred časom sa zjavilo isté konzorcium, ktoré bolo ochotné pristúpiť a investovať peniaze na ich výstavbu. O význame zriadenia novej robotníckej kolónie v Košiciach v prospech nezamestnaných nie je ani potreba sa ďalej rozpisovať.

Najväčšie šance momentálne panujú v prípade úradníckych bytov na Múzejnej ulici, kde už prebehli predbežné práce, hoci na prvý skutočný výkop základov si musíme počkať až do skorej jari.

Nová mestská rada, ktorá bola zriadená v duchu sociálnej a stavebnej, sa už nemôže vyhovárať na vnútropolitickú a administratívnu nejednotnosť. Očakávame preto, že si svoje úlohy splní tak, ako si to budú vyžadovať hospodárske a spoločenské pomery.

Z košického denníka Magyar Hirlap, 14. február 1923

Keď sa hliadkujúcemu krúti hlava

Kto by to ešte nevedel, tomu teraz oznamujeme, že v Košiciach sa nachádza ústav nočných hliadačov, ktorí majú za úkol v noci dozorovať na banky a obchody, aby do nich nezablúdili priatelia temnoty.

Jednému z týchto hliadačov sa prihodila v noci 14. februára zvláštna epizódka o ktorej ale nevedieť, či sa naozaj prihodila alebo či sa mu to všetko len snívalo, čo je v danom prípade ovšem pravdepodobnejšie.

