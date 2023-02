Podmyté opory, vypadnuté kúsky betónu. Začala sa oprava mosta v Malej Ide

Dokončený má byť do jesene.

MALÁ IDA. V obci Malá Ida v okrese Košice-okolie sa začala rekonštrukcia mosta cez potok Ida. Práce sú súčasťou veľkého projektu za 3,9 milióna eur, vďaka ktorému Košický samosprávny kraj (KSK) od roku 2021 rekonštruuje cestu na úseku Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice.

Cestári sa na jar pustia aj do rekonštrukcie mosta v Rudníku a začiatkom leta do rekonštrukcie mosta v Šemši. Tým zavŕšia rozsiahly projekt, na ktorý získala župa eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu. Informoval o tom hovorca KSK Michal Hudák.

Nová projektová dokumentácia

„Most v Malej Ide je jedným z troch mostov, ktoré potrebujeme dokončiť. Žiaľ, dodávateľ počas búracích prác zistil, že nosná konštrukcia mosta v Malej Ide vykazuje vážne poruchy, preto nebolo možné postupovať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Kraj musel vypracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá okrem iného zahŕňa aj odstránenie nosnej konštrukcie mosta a nahradenie novou nosnou konštrukciou či úpravu zakladania a spodnej stavby mosta.

Taktiež bolo potrebné zabezpečiť požadované povolenia. Na mieste je osadené dočasné oceľové premostenie, vodiči preto nemusia úsek obchádzať.

Podmyté opory, vypadnuté kúsky betónu

Most v Malej Ide má dĺžku 13,55 metra, železobetónovú konštrukciu a bol postavený ešte v roku 1922. Počas rekonštrukcie v roku 1972 ho rozšírili.

Z dôvodu zlého napojenia novej časti nosnej konštrukcie mosta a nefunkčnej hydroizolácie sa dlhodobé pôsobenie vody a chloridov zo zimnej údržby podpísali pod značné poškodenie.

V súčasnosti je most vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Voda podmyla opory mosta a prehliadka ukázala aj stopy po zatekaní a praskliny. Na niektorých miestach vypadávali kúsky betónu. Z týchto dôvodov bola znížená aj zaťažiteľnosť mosta na 10 ton.

Nový most na jeseň

Stavebník navrhol odstrániť existujúcu nosnú konštrukciu mosta a vybudovať novú z vopred predpätých tyčových prefabrikátov. Odstráni mostný zvršok a časť spodnej stavby, dobuduje spodnú stavbu, nosnú konštrukciu a mostný zvršok.

Šírka mosta sa po realizácii navrhovaných úprav zväčší o 32 cm, ale šírka vozovky zostane zachovaná. Podľa zmluvy so stavebníkom by mal byť most hotový na jeseň 2023.