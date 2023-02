Cestujúcim ostali holé zastávky, prístrešky zmizli, košický starosta sa hnevá

Firma nepočkala, kým KVP zabezpečí nové.

KOŠICE. Miestne zastupiteľstvo na Sídlisku KVP v Košiciach schválilo na mimoriadnom zasadnutí prenájom pozemkov pre spoločnosť Akzent Bigboard za účelom umiestnenia a prevádzkovania nových prístreškov MHD.

Poslanci tak rozhodli deň potom, čo spoločnosť EuroAWK začala s demontážou prístreškov MHD, a to aj napriek snahe samosprávy uzavrieť s firmou dohodu. Informovala o tom Ivana Palaiová z Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

S likvidáciou nepočkali

Mestská časť trvala na tom, aby predchádzajúci dodávateľ prístreškov počkal s ich demontážou až do osadenia nových.

„Mrzí ma, že obyvatelia sídliska KVP sa stali rukojemníkmi tejto situácie. Zo všetkých síl sme sa tomu snažili vyhnúť, ale spoločnosť EuroAWK nebola ochotná akceptovať naše pripomienky a platnú právnu úpravu. Za štyri roky s nami nedokázali uzavrieť dohodu – a to ani napriek tomu, že sme ustúpili z viacerých požiadaviek a boli sme ochotní prístrešky MHD aj odkúpiť,“ vysvetlil starosta mestskej časti Ladislav Lörinc (Košická strana).

Mestská časť bola s firmou dohodnutá na tom, že vopred oznámi, ktoré prístrešky a kedy začne demontovať ako prvé, aby o tom samospráva následne mohla informovať verejnosť. To sa však nestalo.

EuroAWK začala s demontážou na zastávkach na Poliklinike KVP a Miestnom úrade.

„Spoločnosť začala navyše s demontážou bez povolenia cestného správneho orgánu, za plnej prevádzky a bez akéhokoľvek ohraničenia prác. Ohrozuje tak okoloidúcich ľudí, čo považujeme za neprípustné,“ povedal Lörinc.

Firma dlhuje mestskej časti

EuroAWK má navyše voči mestskej časti podlžnosť za nájomné. Ide o sumu, ktorá sa pohybuje v tisíckach eur.

„Ďalší ušlý príjem si v aktuálnej ekonomickej situácii nemôžeme ako samospráva dovoliť. Obyvateľov chcem však ubezpečiť, že demontáž prístreškov je dočasná, rokujeme s novým dodávateľom, ktorý potvrdil záujem zabezpečiť nové, modernejšie prístrešky, vybudované s ohľadom na identitu sídliska. Rozumiem nespokojnosti obyvateľov, počínanie spoločnosti prekvapilo aj samosprávu, situáciu však intenzívne riešime, preto prosím občanov o trpezlivosť,“ spresnil Lörinc.

Dodal, že po podpise zmluvy s novým dodávateľom bude známy aj termín dodania nových prístreškov, ktoré by mestská časť chcela zabezpečiť v čo najkratšom čase. V nevyhnutnej situácii pripadá do úvahy aj dočasné riešenie, a to osadenie provizórnych prístreškov.