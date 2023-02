Peter Kočiš: Keď o niekom kedysi povedali, že je hviezda, musel aj niečo dokázať

V Košiciach ho čaká prvý Shakespeare.

Prvýkrát sa na televíznej obrazovke objavil pred vyše päťdesiatimi rokmi ako päťročný. V televízii hral ako dieťa, tínedžer a napokon sa herectvu, kamere a mikrofónu upísal na celý život. Populárny slovenský herec PETER KOČIŠ sa v posledných týždňoch stal tak trochu Košičanom.

Prvýkrát totiž hosťuje v Činohre Štátneho divadla Košice. V pripravovanej inscenácii Shakespearovej hry Titus Andronicus stvárni Árona. Košické javisko už stihol v predstihu „ochutnať", keď počas skúšobného obdobia zaskočil v jednej z repríz Sofoklovho Oidipa v postave Kreóna.

Ľudia vás vnímajú skôr ako moderátora a televízneho herca, než cez divadlo.

- Pravdou je, že sa moderovaniu nevenujem už naozaj dlho. Bolo to veľmi, veľmi dávno, ešte v deväťdesiatych rokoch, keď trochu zakapala filmová a televízna tvorba. Vtedy som začal robiť v rádiu aj v televízii moderovačky. Venoval som sa tomu niekoľko rokov a bavilo ma to. Ale vždy hovorím, že som vyštudovaný herec a hrám od piatich rokov až doteraz. Nedá sa to veľmi deliť. Dôležité je to, že ak máte čo a o čom hrať, tak to môže byť pokojne aj v seriáli.

Samozrejme, divadlo má veľmi špecifickú atmosféru a nedá sa v ňom za nič skryť, len podať poctivý výkon. Na druhej strane vám kamera niekedy môže pomôcť. Nikdy som to nejako nedelil na to, čo mám radšej. Pre mňa je dôležité a držím sa toho už niekoľko desaťročí, že ma zaujíma skôr téma, respektíve to, čo mi ponúka. A keď ma to zaujme, tak do toho idem. Nazval by som to, že to pre mňa musí mať vnútorný zmysel.

Ako ste spomínali, na obrazovke ste sa prvý raz objavili ako päťročný. Takže vám bol herecký osud daný od sudičiek, alebo ste neskôr rozmýšľali aj nad nejakým iným povolaním?

- Ako dieťa to ešte nevnímate ako nejakú cieľavedomú prácu. Skôr je to taká hra, pri ktorej sa s dobrým vedením a talentom môžete niekam posunúť. A keď máte dvanásť rokov, tak sa nejako intenzívne nezamýšľate nad tým, čo budete študovať a čomu sa budete venovať. Ono to tak nejako prirodzene vyplynulo z toho, že som sa na obrazovke neobjavil len raz a z toho, že som mal šťastie na výborných režisérov, kolegov - hercov a herečky a išiel som na školu. A tak sa tomu venujem už päťdesiat rokov a dúfam, že ma ľudia majú radi, keď ma vidia v divadle, v televízii alebo vo filme. Dovolím si vysloviť takú domnienku, že som asi urobil dobre, že som sa tomu začal venovať a stále sa tomu venujem. A musím povedať, že veľmi poctivo. Lebo talent je len nejaký základný predpoklad a za všetkým je veľmi veľa práce, premýšľania, čo mám veľmi rád. A celý život sa musíte vzdelávať a pracovať na sebe.

V „šoubiznise“ sa skutočne pohybujete už viac ako pol storočia. Ako sa menil či zmenil za tie roky?

