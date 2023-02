Konkurzný správca priznal, že je gambler a liečil sa. Vinia ho zo sprenevery 1,13 milióna

Nevedel som sa vyhrabať zo závislosti, povedal.

KOŠICE. Ako konkurzný správca mal čo najefektívnejšie speňažiť majetok úpadcu, a tým dosiahnuť čo najväčšie uspokojenie pohľadávok jeho veriteľov.

Konal úplne opačne.

Jaroslav S. (41) s trvalým pobytom v Žiline a prechodným v Košiciach nakladal s cudzími peniazmi ako so svojimi.

Košická kriminálka ho obvinila pre obzvlášť závažný zločin sprenevery a zločin marenia konkurzného a vyrovnávacieho konania.

Prokuratúra začiatkom októbra vyšetrovanie ukončila a spis odstúpila Okresnému súdu Košice II.

Hoci v pondelok na súde Jaroslav vyhlásil, že je nevinný, následne sa vo svojom monológu k trestnej činnosti v podstate priznal.

Výťažok z dražby si nechal

Zo svojej právomoci Jaroslav v auguste 2019 zrealizoval dražbu, na ktorej došlo k speňaženiu majetku istého úpadcu, z ktorej získal takmer 1,2 milióna eur.

Podľa znenia obvinenia si výťažok, po odrátaní nákladov a odmeny dražobnej spoločnosti, dal namiesto na účet zriadený pre účely konkurzného konania poslať na svoj.

V januári 2021 košický súd rozhodol, že Jaroslava z funkcie správcu odvoláva a vymenoval nového.

Jaroslav mu mal zaslať na účet všetky dovtedy získané finančné prostriedky, ale 1,13 milióna eur mu neodovzdal.

Naopak, vyšetrovanie odhalilo, že túto sumu použil pre vlastnú potrebu, prípadne ju po častiach previedol na účty iných subjektov, aby tak uhradil tovary a služby, ktoré s konkurzom vôbec nesúviseli.

Takmer 144-tisíc eur vybral v hotovosti a tiež použil pre vlastnú potrebu.

Celkom tak mal Jaroslav spôsobiť úpadcovi škodu vo výške 1,13 milióna eur.

Nikoho nechcel poškodiť

On sám vlani v apríli na súde pri rozhodovaní o väzbe uviedol, že nerozumie tomu, že by niečo spreneveril. Tvrdil, že to bolo inak a že to vysvetlí neskôr.

Dodal, že začiatok jeho ťažkých depresií je spojený s úmrtím jemu blízkej osoby ešte v novembri 2015.

Neliečil sa, psychické problémy riešil alkoholom a hazardnými hrami.

