V ľadovej vode predbehli Košičania aj Fínov. Medailovú nádej zmarila čiapka

Polárne soby si trúfajú aj na medailu.

Otužovať sa je jedna vec, ale plávať v ľadovej vode, to je ešte vyšší level. (Zdroj: Polárne soby)

V piatok zaplávali šprint na 50 metrov, v sobotu si dali 25 metrov. Voda v bazéne mala len jeden stupeň a vonku bolo mínus 10. Otužovanie, ktoré sa medzi Slovákmi rozšírilo najmä v začiatkoch covidovej pandémie, posunula partia kamarátov ešte o kúsok ďalej. Začali plávať v ľadovej vode a tohto roku sa už vybrali aj na súťaž do Škandinávie.

Mrazivé preteky v plávaní vo Fínsku tak mali začiatkom februára aj slovenských zástupcov. Vo svojej kategórii dosiahli výborné umiestnenie a RÓBERT LUBY s DÁVIDOM ŠIMKOM nám porozprávali nielen o zážitkoch zo severu, ale aj o tom, ako môže vyzerať cesta k otužovaniu.

Ako ste sa dostali k ľadovému plávaniu?

Dávid: V tom pandemickom roku 2020 sa otužovaniu začalo venovať veľa ľudí. Ja som otužovanie stále skryto obdivoval, ale myslel som si, že nie je pre každého a ani pre mňa nie. Raz v novembri som sa však so švagrom odhodlal, že to skúsim, a tak sme sa išli ponoriť do vody na Bukovec. Bez prípravy.

Róbert: Cez Dávida. Mal som vyšší krvný tlak a čítal som, že studená voda má okrem iných benefitov aj ten, že znižuje krvný tlak. A mne sa za rok otužovania naozaj upravil.

Neochoreli ste z toho, takto naraz, bez postupného otužovania?

Dávid: Nie, ani raz sa mi nestalo, že by som vyšiel z vody a v ten deň, alebo v nasledujúci, by som mal nejaké zdravotné problémy. A myslím si, že takúto skúsenosť nemá ani nikto iný z nášho klubu.

Róbert: Jediný rozdiel je v tom, že keď ide človek prvýkrát, môže sa mu stať, že sa potom ešte dlho klepe od zimy, keď vyjde z vody. Ja som sa klepal aj dve hodiny. Keď chodím pravidelne, už sa tak netrasiem.

Dávid: Nemôžem povedať, že by som nikdy nebol chorý, odkedy otužujem, ale prechladnutia zvládam ľahšie, teplotu som za tie tri roky nemal ani raz. Celkovo som odolnejší voči chladu.

Vlani ste zo svojej záľuby urobili oficiálny klub otužilcov a zimných plavcov Polárne soby. Nechceli ste sa pripojiť k už existujúcim klubom otužilcov?

Róbert : Nie, chceli sme mať vlastný klub. Je nás do 20, väčšinou kamaráti z Košíc a okolia, Prešova, ale máme členov aj v Bratislave, vo Švajčiarsku a jeden Slovák pracuje vo Francúzsku.

Dávid: Medvede, tulene a tučniaky už existujú, tak sme si vybrali do názvu soby. My sme pomerne malá skupina ľudí, ktorí sa takmer všetci navzájom poznajú, a to už od našich pätnástich rokov. Spája nás teda dlhoročné priateľstvo, akurát niektorých z nás zaviedol život mimo Košíc.

Chodíte plávať väčšinou na Bukovec, no ten už dávno nebol zamrznutý. Nekomplikuje vám to prípravu, keď je takáto teplá zima?

Dávid: V decembri bol pár dní Bukovec zamrznutý, keď tak náhle nasnežilo. Ale nám to až tak nevyhovuje keď je jazero zamrznuté. Áno, niekto si možno povie, že sú z toho krajšie fotky na instagram, ale vtedy sa nedá plávať. Nechodíme sa len tak postaviť do vody, chodíme len plávať.

Ako vznikol nápad ísť súťažiť do Fínska?

