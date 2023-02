Za kapriu naháňačku dostal plavecký klub pokutu. Krytej plavárni hrozí tiež

Veterinárnej správe prišlo 7 podnetov.

KOŠICE. Kapry do bazéna nepatria, zhodli sa štátni veterinári a hygienici. Organizátorov previanočnej naháňačky i prevádzkovateľa mestskej plavárne neminie pokuta.

Aby sa vyšantili

Vlani pred Vianocami zorganizoval Športový klub polície Košice pre svojich detských plavcov lov kaprov v bazéne. Dodržal starú tradíciu, doteraz zaužívanú približne v tucte plaveckých klubov na Slovensku.

Spočíva v tom, že tréneri postupne vhodia do bazéna kapry a úlohou detí je uloviť ich. Úspešný lovec dostane rybu ako odmenu na štedrovečerný stôl. Zámerom je, aby sa deti vyšantili, zabavili a odmenili za celoročné aktivity.

Plavci sa so svojou akciou pochválili v médiách i na kanáli youtube.

Aktivisti: Ide o týranie zvierat

Na klub sa však zniesla vlna kritiky a nesúhlasu nielen zo strany verejnosti, ale aj ochranárov, rybárov, chovateľov rýb či politikov.

Najhlasnejší boli ochranári - aktivisti. Podľa nich ide o porušenie zákona o veterinárnej starostlivosti a týranie zvierat.

„Považujeme za úplne šialené pustiť kapry do plaveckých bazénov, nech ich naháňajú deti, lebo to považujú za dobrý príklad zaobchádzania so zvieratami, ktorý treba deťom ukazovať,“ povedal pre Korzár Martin Smrek, predseda združenia Humánny pokrok.

Upozornil na tri zložky problému dobrých životných podmienok kapra: teplotu vody, chlór v nej a stres z „naháňačky“.

„Kapor bojuje o život, snaží sa utiecť, je to týranie zvierat. Nemali by sme to deťom ukazovať a už rozhodne nie ich k tomu viesť. Toto do 21. storočia nepatrí,“ dodal.

Ospravedlnil sa

Športový klub sa za svoje rozhodnutie ospravedlnil na sociálnej sieti s prísľubom, že od tohto zvyku v budúcnosti upustí.

Spoločnosť TEHO ako prevádzkovateľ Mestskej krytej plavárne zdôraznila, že pri vydaní povolenia na túto akciu vychádzala z dlhoročnej tradície.

„Nejde o nič nebezpečné a nie je to problém ani z hľadiska hygieny,“ uviedol v stanovisku pre Korzár námestník riaditeľa pre ekonomiku Štefan Ferencz.

Podnet podala aj enviropolícia

Kaprou naháňačkou sa zaoberali štátni veterinári i hygienici.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto prijala od 22. decembra do 3. januára dokopy sedem podaní, ktoré sa týkali spoločného kúpania detí a lovenia kaprov v Mestskej krytej plavárni. Bolo medzi nimi aj podanie enviropolície Policajného prezídia.

Správa si do svojho sídla pozvala predsedu športového klubu a trénera, ktorý bol prítomný na záverečnom vlaňajšom tréningu detí, aby konanie objasnili.

