Mesterová o incidente v bytovom podniku: Chcel mi dať výpoveď, teraz na mňa volal políciu

Vytrhol mi papiere a bránil v odchode, tvrdí.

Z Bytového podniku mesta Košice unikli v uplynulých dňoch informácie o fyzickom strete medzi dvoma vedúcimi zamestnancami. Po incidente, ku ktorému bola v piatok privolaná hliadka, šiel nový konateľ Peter Miklovič do nemocnice a vedúca právneho oddelenia a zároveň odborov ZUZANA MESTEROVÁ (Progresívne Slovensko) na políciu.

O tom, čo sa udialo v kancelárii Mikloviča, ale aj o tom, čo vyhrotenej situácii predchádzalo, sa Mesterová rozhodla porozprávať. Podľa nej rozbehnutie štrajkovej pohotovosti v podniku spustilo sled udalostí, ktorých cieľom je vyvolať tlak na odborárov.

Podľa nej jedna zo zamestnankýň v skúšobnej dobe dostala výpoveď deň po tom, ako vstúpila do odborov. Keď sa šéfka odborovej organizácie opýtala Mikloviča na dôvody, mala dostať zaujímavú odpoveď: „Lebo môžem.“ Tam sa však komunikácia nového riaditeľa neskončila. Podľa jej slov na vedúcu oddelenia vzápätí „cmukol“.

Aká je aktuálne situácia v Bytovom podniku mesta Košice (BPMK)?

- Spoločnosť má dlhodobo finančné problémy. Hoci sa rok predtým podaril trochu lepší hospodársky výsledok, opäť sme padli do veľkých ťažkostí, čo súvisí sčasti aj s neschváleným rozpočtom pre rok 2023 a celkovo aj so zlou situáciou v meste Košice. Vyvoláva to v nás neistotu.

V súvislosti s verejnými financiami hovoríte o zlej situácii. Je toto obdobie vhodné na štrajkové akcie?

- V rámci štrajkovej pohotovosti sme nemali žiadne finančné nároky. Chceli sme len otvoriť diskusiu s jediným spoločníkom – mestom Košice. Chceli sme pre upokojenie situácie medzi zamestnancami vedieť, ako ovplyvní súčasná finančná kríza zamestnanosť v podniku. Už v minulosti bolo avizované hromadné prepúšťanie, neskôr sa od toho upustilo, pretože sa našli dohody medzi podnikom a mestom.

Nikto s nami o tom vtedy nekomunikoval. Neskôr sme absolvovali nejaké stretnutia. Dozorná rada BPMK odporučila konateľovi spoločnosti uzavrieť s odborovou organizáciou dohodu o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa a to až do doby, kedy bude mať podnik od mesta dostatok zákaziek alebo nájde iné možnosti, ako zvýšiť svoje príjmy. Uskutočnilo sa k tomu aj stretnutie s vedením spoločnosti.

V zásade sme sa dohodli, že jeden deň v týždni budeme v práci na 60 percent. Konateľ s tým nakoniec súhlasil, aj keď na začiatku mal v pláne škrtnúť všetkým zamestnancom osobné príplatky. Odbory však argumentovali, že takýmto spôsobom by bol poškodený každý zamestnanec a to bez ohľadu na to, či má alebo nemá pridelenú prácu. Tento princíp šetrenia bol nespravodlivý a nemotivoval k výkonom. Neskôr riaditeľ tvrdil, že toto ani nemyslel vážne.

