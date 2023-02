Prehovoril hlavný svedok proti Trnkovi: Poslal ma do firmy, ktorá potom vyhrala súťaž

"Nemôžeme svedka Raucha len tak označiť za nedôveryhodného. Jednoducho, jeho výpoveď usvedčuje obvineného," upozornil pri rozhodovaní o väzbe košického župana Rastislav Trnku (nezávislý) v pondelok v Bratislave sudca Najvyššieho súdu Peter Hatala.

Župana síce nechal na slobode, ale uviedol, že senát nevidí dôvod, prečo by si Rauch na Trnku niečo vymýšľal.

Podľa Národnej kriminálnej agentúry bola súťaž Správy ciest Košického samosprávneho kraja v roku 2020 na nákup štyroch sypačov na zimnú a letnú údržbu za 1,3 milióna eur predražená aspoň o 340-tisíc a ušitá na mieru firme Tempus-Trans, ktorá tender vyhrala.

Jozef Rauch je bývalým šéfom správy ciest župy, ktorý stál pri príprave súťaže na sypače v roku 2019. V roku 2020 však skončil, nahradila ho Zuzana Slivenská a ju zas Anton Trišč.

Jozef Rauch. (zdroj: archív)

Tatrovky napokon nakúpili až v druhom tendri, ktorý už chystala Slivenská a spečatil Trišč.

Kým Rauch je teraz svedkom usvedčujúcim župana Trnku, tak Slivenská je len podozrivá a Trišč obvinený, nie však v kauze tatroviek, ale v druhom prípade teplomerov.

Pri sypačoch čelia obvineniu z machinácií pri verejnom obstarávaní so sadzbou až do 12 rokov okrem župana i zástupcovia víťaza súťaže a dodávateľa tatroviek Martin Sojka a Ján Sendrei aj Trnkov priateľ, podnikateľ a jediný väzobne stíhaný, Richard Reday.

Ten mal v mene župy, resp. jej správy ciest na základe poverenia zrejme priamo od župana mailom dohadovať podmienky tendra s Tempusom tak, aby ten vyhral, pričom vopred vedel o obstarávaní aj kritériách a vozidlá si včas pripravil, tvrdí NAKA.

Trnka bude musieť v ďalšom priebehu trestného konania vysvetľovať aj správy, ktoré si posielal s Redayom či inými obvinenými. Okrem štandardných e-mailov totiž s nimi komunikoval cez šifrovacie aplikácie Threema i Signal.

Doteraz nebolo známe, kto je tým spomínaným dôležitým svedkom proti Trnkovi. Hneď, ako sme sa to vďaka verejnému zasadnutiu na súde dozvedeli, sme bývalého šéfa krajskej správy ciest JOZEFA RAUCHA (66) oslovili a odpovedal na otázky denníka Korzár.

Čo sa v rozhovore dočítate: Prečo a ako sa stal kľúčovým svedkom

Čo mu Trnka povedal a kam ho poslal

Aké podmienky dali do súťaže a prečo

Kto a ako sa podieľal na príprave tendra

Či pozná Redaya a čo podozrivé sa dialo

Aké tatrovky a ako sa dostali do Košíc

Či podal podnet polícii a ako to vnímal

Prečo musel odísť a za akých okolností

Čo si myslí o Trnkovi aj o jeho ľuďoch

Špecializovaný trestný súd najprv konštatoval, že trestné stíhanie Trnku je nedôvodné, ale Najvyšší súd teraz povedal, že podozrenie je vážne. Keď však župan na brífingu pred úradom pred týždňom vysvetľoval, že je obvinený len pre jednu vetu ako svedectvo nejakého bývalého zamestnanca správy ciest kraja, tak to sa ešte nevedelo, že vlastne hovorí rovno o bývalom riaditeľovi správy ciest - čiže o vás.

- To ani ja neviem, že to som ja.

Naozaj nie? Ako je to možné?

- Nie, lebo v tejto veci boli okrem mňa ako svedkovia vypočutí viacerí bývalí zamestnanci.

Ale v pondelok odznelo priamo na Najvyššom súde, že tým svedkom usvedčujúcim župana ste práve vy. Podľa polície ste koncom roka 2019 prišli za Trnkom s informáciou, že v nejakej firme sú dva sypače, ktoré sa dajú prenajať správe ciest kraja. Lenže župan mal reagovať, aby ste to išli povedať do firmy Tempus-Trans (tá neskôr vyhrala tender správy ciest a dodala jej štyri predražené tatrovky – pozn. red.). Tak ako to teda vtedy naozaj bolo?

