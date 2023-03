Dekan Cehlár o vrte v Čižaticiach: Najťažší a najviac rizikový krok je za nami

Bývania blízko spaľovne by sa nebál.

Výrazné zdražovanie energií pocítila každá slovenská domácnosť. O to viac sa začalo hovoriť o alternatívnych zdrojoch, teda o takzvanej zelenej energii, ktorá by bola ekologickejšia a zároveň by šetrila financie.

Vhodných príkladov zo zahraničia je viacero, jedným z nich je určite Island, ktorý geotermálnou energiou pokryje dve tretiny jeho energetickej spotreby.

Na pracovnú cestu do tejto ostrovnej krajiny mieri aj tím odborníkov z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Jej dekan MICHAL CEHLÁR približuje dôvody ich cesty a zároveň popisuje, aká technológia vyvinutá fakultou Islanďanov zaujíma. Konkrétnejšie sme sa s ním zhovárali aj o využití rôznych druhov zelenej energie na celom východnom Slovensku vrátane fotovoltickej, geotermálnej a veternej energie.

Viac porozprával aj tom, ako možno energeticky využiť odpad a ako možno dosiahnuť, že sa tým neznečisťuje životné prostredie.

V rozhovore sa dočítate Prečo sa odborníci z Košíc chystajú na Island a Taiwan

Aký majú Košice potenciál vo výrobe veternej energie

Koľko stojí jeden kilometer hĺbenia geotermálneho vrtu

Čo bude s vrtom v Čižaticiach

Prečo nie je škoda, ak sa vyrúbu stromy a na ich mieste vznikne fotovoltická elektráreň

Komu sa oplatí inštalovať si na strechu fotovoltické panely

Koľko zelenej elektrickej energie bude potrebovať automobilka Volvo a odkiaľ ju vezmeme

Prečo sa netreba obávať bývania blízko spaľovne

V poslednom čase sa okrem tradičných obnoviteľných zdrojov energie stále viac hovorí o veterných turbínach. Je reálne, že sa u nás o pár rokov dočkáme tohto typu zelenej energie?

- Naša fakulta už robila niekoľko štúdií pre dve automobilky, ktoré vplyvom cien elektrickej energie uvažujú o využívaní veternej energie.

Jednou z tých automobiliek je Volvo?

- Nie. A nemôžem momentálne prezradiť, o ktoré konkrétne ide. Veterné štúdie sú dokončené, teraz je len na investoroch, či do toho pôjdu alebo nie. Ak áno, určite si u nás objednajú aj realizačnú štúdiu na naprojektovanie detailov.

Kde by boli veterné elektrárne najvhodnejšie?

- Nemôžem to bližšie špecifikovať, lebo by to mohlo celý proces zablokovať, časovo predĺžiť a predražiť. Je na investorovi, ktorú lokalitu si vyberie. Vo všeobecnosti možno povedať, že prúdenie vzduchu by tam nemalo byť turbulentné, ale laminárne – pozvoľné, stabilné. Nedá sa povedať, že čím silnejší vietor, tým lepšie.

Predpoklad využitia veterných turbín je v okolí Košíc dosť veľký, ale treba zhodnotiť aj vplyv na životné prostredie – vtáčie územia, Natura 2000, vibrácie, hluk, elektromagnetické žiarenie atď. Ale celkovo máme zvýšený záujem aj o fotovoltické a geotermálne štúdie. Veľkí investori momentálne pozerajú po všetkom.

Odkiaľ máte odozvy?

- V marci sme pozvaní do Taiwanu, ktorý má tiež záujem o to, aby sme im vybudovali geotermálnu elektráreň. O mesiac máme naplánovanú cestu na Island, kde je využívanie geotermálnej energie veľmi rozvinuté a bežné. Sú tak ďaleko ako nikto. Napriek tomu ich zaujíma technológia transformácie elektrickej energie aj do vodíka a jeho ukladanie a spätné využitie, pretože my to máme vyriešené.

Máte to lepšie vyriešené ako na Islande?

- Nie lepšie, my to máme vyriešené ako jediní na svete. Preto môžeme ostatným krajinám radiť a podeliť sa s nimi o svoje know-how. Island má krásne geotermálne zdroje, ktoré sú veľmi blízko pod zemou. Zvyšok sveta má takisto geotermálne zdroje, len ich majú hlbšie. A tá hĺbka znamená investíciu.

