Najvyššia budova Košíc si pýta novú strechu. Historická oprava sa začína

Do objektov zateká.

KOŠICE. Pred poliklinikou Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura na Triede SNP stojí oplotenie. To sčasti zúžilo chodník k schodisku a vchodu.

Pacienti nechápavo krútia hlavami, pretože plot síce stojí, ale nič sa tam nerobí.

„Chodievam do ambulancie v budove polikliniky na pravidelné vyšetrenia a tento plot som si už všimla. Nikoho som tu však nevidela pracovať,“ povedala nám dôchodkyňa Jarmila.

Doplnila, že si je vedomá, v akom stave sa nemocnica nachádza.

„Aj keď sa nazýva „nová“, to slovíčko je len zaužívaným prívlastkom. S novotou ani modernosťou už dávno nemá nič spoločné. Síce sa v poslednej dobe vnútorné priestory pomaly menia k lepšiemu, ale stále je tam kopec roboty. Asi by to chcelo tie milióny, čo vláda sľubovala,“ uzavrela Jarmila.

Nemocnica: Opravujeme strechy

