Predsedom Košickej strany sa stal starosta Sídliska KVP a vicežupan Ladislav Lörinc

KOŠICE. Predsedom Košickej strany sa stal starosta mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a zároveň podpredseda Košického samosprávneho kraja Ladislav Lörinc.

Za lídra strany ho zvolili na štvrtkovom ustanovujúcom sneme. Potvrdil to Lörinc.

"Počas svojho predchádzajúceho pôsobenia v komunálnej politike sme sa stretávali s názormi, že ľudia nemajú koho voliť a že im chýba tím ľudí, ktorí by dokázali spolupracovať a mali komplexnú víziu riešenia vecí verejných, s ktorou by sa dokázali stotožniť," povedal Lörinc s tým, že zároveň chceli, aby o Košiciach a regióne rozhodovali ľudia, ktorí tu reálne žijú a vytvárajú hodnoty. "Na druhej strane to bola aj naša vlastná potreba môcť pracovať nie proti niečomu, ale za dobré a prospešné vízie a riešenia," pripomenul dôvody vzniku strany.

V parlamentných voľbách nebudú

Ako uviedol, o hlasy voličov sa v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách neplánujú uchádzať

Podpredsedami strany sa stali Ladislav Strojný a Henrich Burdiga.

"Mnohí členovia už majú skúsenosti s pôsobením v komunálnej politike a zároveň vytvárame priestor pre nových, mladých, šikovných ľudí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť nášho regiónu a chcú sa aktívne podieľať na správe vecí verejných," doplnil Strojný.

Košická strana je lokálna strana, ktorá vznikla na základe vízie nezávislých komunálnych politikov a občianskych aktivistov.

Počas šiestich mesiacov vyzbierali viac ako 11 700 podpisov. Oficiálne zaregistrovanou politickou stranou je od 19. januára.

