Neďaleko centra Košíc sú štyri osady. Je to časovaná bomba, hovorí starostka

Najdlhšie slúžiaci košický starosta Jaroslav Hlinka už vo vlaňajších komunálnych voľbách nekandidoval a po 32 rokoch vo funkcii uvoľnil miesto svojej nástupkyni ANNE SÚKENÍKOVEJ. „Nebola som v našej mestskej časti spokojná s danou situáciou. Videla som v iných mestských častiach rozvoj, ako sa to dá, ako iní starostovia pracujú a mala som v pláne kandidovať za poslankyňu," hovorí o tom, ako sa rodilo zásadné rozhodnutie. Mestskú časť Košice-Juh vedie približne tri mesiace. Opýtali sme sa jej aké prekvapenia ju čakali pri nástupe a s čím sa musela doteraz popasovať.

V rozhovore sa dočítate: - Či a ako sa obmenilo personálne obsadenie úradu - Čo ju prekvapilo po nástupe do funkcie - Aké noviny zaviedla - Ako dopadla návšteva osady za malou stanicou - Či existuje riešenie tohto dlhoročného problému - Koľko ako starostka zarába - Aký má vzťah k športu a aké sú jej záľuby

Mali ste 4 roky, keď váš predchodca nastúpil na úrad, to si nemôžete pamätať. Chceli ste už niekedy počas dospievania vstúpiť do politiky, prípadne riadiť verejné veci?

- Jeho nástup si skutočne nepamätám, ale stále som ho vnímala, že je tu starosta. Lebo som trojgeneračná Južanka. Nikdy som si nemyslela, že budem v politike, ani poslankyňou som nikdy nebola.

Čo ste vyštudovali a kde ste pracovali predtým?

- Vyštudovala som Bankovní institut, financie a manažment, pražskej vysokej školy, na detašovanom pracovisku v Prešove. Sedem rokov som pracovala v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura na ekonomickom oddelení, na styku so zdravotnými poisťovňami, kde som pôsobila na pozícii referentky, neskôr aj vedúcej pracovníčky v odbore.

Z bývalej práce do súčasnej to máte len o 200 metrov ďalej, takže fyzicky to pre vás nie je až taká zmena.

- Áno, len som prešla cez cestu. Možno sa zmenila pôsobnosť, možno sa zmenila ulica, možno sa zmenila obšírnosť agendy, ale nezmenilo sa moje poslanie pomáhať ľuďom.

Odišli ste zo zdravotníctva aj preto, že vás odradil negatívny imidž štátneho zdravotníctva?

- Ani nie. Ale v zdravotníctve bola oveľa ťažšia práca. Taký zložitý systém, ako má zdravotníctvo, samospráva nemá. Práca so zdravotnými výkonmi a poisťovňami, zmluvy atď. Keď sa zmenila vláda, v nemocnici sa zmenilo aj vedenie, ktoré si prinieslo nových zamestnancov. A toto som si ja na úrad nepriniesla. Teraz mám v práci trocha voľnejšie ruky. Práca starostky je ale psychicky aj fyzicky náročná. Som tu od rána od siedmej, do večera do siedmej.

Musíte tu byť do siedmej večer?

- Nemusím, nemám pevnú pracovnú dobu, ale mám ten „chtíč", že chcem niečo zmeniť a dodržať náš volebný program, na ktorom aj po voľbách naďalej pracujeme.

Ako prišiel nápad kandidovať za starostku?

- V roku 2018 som založila facebookovú skupinu Košickí Južania, kde sme sa snažili riešiť problémy ohľadom bezpečnosti a čistoty, ale za bývalého vedenia sa s tým nedalo veľmi pohnúť. Nebola som v našej mestskej časti spokojná s danou situáciou, ktorá bola. Videla som v iných mestských častiach rozvoj, ako sa to dá, ako iní starostovia pracujú. Videla som výsledky na Jazere, na KVP či na Ťahanovciach a mala som v pláne kandidovať za poslankyňu. V januári 2022 sme sa po prvýkrát stretli ako skupina ľudí so spoločným cieľom kandidovať v komunálnych voľbách. Po našom treťom stretnutí a tvorbe volebného programu som bola navrhnutá Viliamom Knapom na kandidatúru starostky mestskej časti Košice-Juh. S týmto návrhom súhlasil celý tím Košickí Južania 2022. Následne sme si určili priority vo volebnej kampani a stratégiu v jednotlivých mesiacoch až do termínu komunálnych volieb. Len vďaka občanom mestskej časti Košice-Juh sme spolu došli do úspešného cieľa.

Menili ste pri nástupe aj personálne obsadenie úradu?

