Ako sa sťahuje slon? Lepšie je ho priateľsky vytrénovať ako uspať, vraví šéf zoo

Transporty sú dôležité pre rozmnožovanie.

Transporty zvierat robia všetky zoologické záhrady. K tým najnáročnejším patria letecké presuny do tretích krajín.

„V poslednom období sme absolvovali aj takéto. Dokonca až do Indonézie sme posielali byvolce bieločelé a pakoňa. Táto preprava bola mimoriadne náročná,“ hovorí riaditeľ košickej zoologickej záhrady Erich Kočner.

Zvieratá cestovali autom do Varšavy, odkiaľ sa letecky presúvali do Kataru. Po prekládke pokračovali letecky do hlavného mesta Indonézie Jakarty. Ani toto však nebola konečná. „Antilopy čakala ešte 400-kilometrová túra do cieľa,“ hovorí Kočner.

Za minulý rok takto pribudlo a odišlo z košickej zoo vyše 200 prepravených zvierat.

V rozhovore riaditeľ zoo okrem iného hovorí: ako vlastne také transporty prebiehajú

čo všetko je predtým potrebné pripraviť

či transportujú aj mláďatá

čo dávajú zvieratám, aby presun zvládli

ako sa sťahujú slony, nosorožce a ľudoopy

prečo tieto transporty vôbec uskutočňujú

Nedávno ste priviezli do košickej zoologickej záhrady sedem zvierat z fínskych Helsínk. O aké zvieratá išlo?

Riaditeľ košickej zoo Erich Kočner. (zdroj: archív respondenta)

- V sobotu 4. marca k nám doviezli zo zoo v Helsinkách samicu zubra, dve samice kengury červenokrkej, pár pagekónov riasnatých (plaz) a dva samce gekónov modrých (plaz). V pondelok od nás do srbskej zoo odchádzal pár u nás odchovaných pakoňov modrých (antilopy). Transporty sú súčasťou života každej zoologickej záhrady.

Ako posledný transport prebiehal, čo si pod tým máme predstaviť?

- Transport z Helsínk prebiehal bez problémov, najmä čo sa týka zvierat. Zabezpečoval ho skúsený externý prepravca. Pri takomto transporte išlo o kombinovanú dopravu, teda po ceste a čiastočne trajektom po Baltickom mori.

