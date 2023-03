Mesto sa zbavuje domu v historickom centre za 220-tisíc eur. Košičanka ho chce žalovať

Má strach, že sa jej nehnuteľnosť zrúti.

Rohový dom ide do dražby, za ním sú nové byty bývalého nájomcu, vedľa dom Staromešťanky, ktorej pukajú steny. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Ako lacno kúpiť dom v najužšom centre Košíc?

Stačí nájsť nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta, počkať kým schátra, a potom sa zapojiť do dražby.

Ak by mal niekto podobný zámer s meštianskym domom na Kováčskej ulici, nevyzeralo by to inak ako príbeh národnej kultúrnej pamiatky za poslednú dekádu.

Mesto posiela dom s nádvorím s výmerou 142 metrov štvorcových do dobrovoľnej dražby.

Najnižšie podanie stanovilo na 220-tisíc eur.

Náhly záujem

Od roku 2009 bola nehnuteľnosť neprenajatá pre havarijný stav a viditeľné statické poruchy.

Po takmer desiatich rokoch oň prejavila záujem spoločnosť JPC a mesto vyhlásilo súťaž na využitie objektu.

Prihlásil sa jediný záujemca, spoločnosť JPC.

A tak s ňou v roku 2018 uzavreli Košice nájomnú zmluvu na nehnuteľnosť.

Podľa oficiálnych plánov sa mala využiť ako gastro prevádzka - raňajkáreň.

Nájomca mal platiť 395 eur mesačne a investovať v dome približne 23-tisíc eur do piatich rokov.

Polčas rozpadu

