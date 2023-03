Dusno v košickej knižnici. Odborárky štrajkujú, riaditeľka to nechápe

Prišli pred mestských poslancov.

KOŠICE. Odborári Knižnice pre mládež mesta Košice (KMK) zostávajú v štrajkovej pohotovosti.

Do utorkového ostrého štrajku sa zapojilo osem z 36 zamestnancov knižnice.

Svoju nespokojnosť a požiadavku na odchod Kamily Prextovej z postu riaditeľky prišli prezentovať na rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ).

Poslanci vzali na vedomie odpočet plnenia stratégie knižnice.

Návrh na personálne zmeny v tejto príspevkovej organizácii zriadenej mestom nepadol.

Prextová, ktorá obvinenia odmieta, vo funkcii zostáva.

Nevedia si predstaviť zmier

„Uvidíme, kam sa situácia posunie," povedala predsedníčka Základnej organizácie (ZO) Sloves KMK Eva Petrášová v súvislosti s tým, že im poslanec Róbert Schwarcz ponúkol mediáciu.

Napriek tomu si však nevie predstaviť zmier.

Prezentáciu odpočtu knižnice riaditeľkou označila za manipulatívnu.

„Myslím si, že poslanci nemajú dostatočné informácie. Keby ich mali, možno by sa na to pozerali inak," povedala.

Čo sa týka ďalších krokov, odborári podľa jej slov neplánujú podať výpovede.

„Nemyslíme si, že práve my by sme mali odchádzať. Myslíme si, že by mala odísť pani riaditeľka, keďže to jednoducho nezvláda," dodala.

Riaditeľka obvinenia odmieta

Prextová odmieta obvinenia týkajúce sa porušovania zákonov a iných predpisov, ako aj jej nevhodného správania voči zamestnancom.

„Ako manažérku ma to strašne mrzí, pretože si myslím, že robím všetko pre to, aby ten komfort zamestnancov bol až nadštandardný. Veľmi sa ma to dotklo. Zamestnancov nešikanujem, nie som k nim nejaká direktívna, autokratická a neviem ešte aké všetky vlastnosti mi prisúdili," povedala s tým, že zadanie úlohy s termínom nepovažuje za bosing.

„Keď pani predsedníčka odborov hovorí, že v knižnici je dusno, tak určite to nie je kvôli mne," doplnila.

Knižnica roka 2021

V rámci odpočtu poslancov MsZ informovala, že KMK sa vlani v septembri stala Knižnicou roka 2021 na Slovensku.

Cenu ministerky kultúry SR získala za prínos v oblasti podpory detského čítania, inovovania knižničných priestorov a publikovania.

Knižnica tiež v minulom roku dosiahla rekordný počet čitateľov a získané granty a dotácie dosiahli sumu 209.000 eur.

Podľa nej sa problémy v KMK začali pri vyjednávaní o kolektívnej zmluve.

ZO Sloves KMK naďalej dôrazne odmieta spájanie štrajkovej pohotovosti s kolektívnym vyjednávaním a platovými podmienkami zamestnancov.