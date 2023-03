Kuriozita v dopravnom podniku. Danko a Padyšák si budú vzájomne nadriadení i podriadení

Djordjevičovi unikol post o jediný hlas.

KOŠICE. Čaro zrejme nechceného sa podarilo košickým poslancom na utorkovom mestskom zastupiteľstve pri prerokovávaní personálnych záležitostí v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK).

Aby bola kuriozita dokonaná, tak pri rozhodovaní o tom kandidátovi, pri ktorom sa to celé odštartovalo, dopadlo hlasovanie v jeho neprospech.

Poslanec: Nikoho to netankuje

Pôvodne vôbec neplánovaná téma doplnenia predstavenstva stopercentnej akciovej spoločnosti mesta sa niesla hneď troma bodmi zastupiteľstva.

Pôdu na to pripravil jeden z neskorších hlavných aktérov udalostí, miestami naberajúcich až nedôstojné rozmery na takomto fóre a vzhľadom na to, že ide o podnik s tisíckou zamestnancov, ktorý dostáva od mesta ročne desiatky miliónov eur.

Bol ním nezaradený poslanec Michal Djordjevič (nezávislý).

„Členovia predstavenstva sa pred pár mesiacmi vzdali a zástupcovia mesta vôbec na to nereagujú. Neprekáža im, že nie sú napĺňané stanovy dopravného podniku, konkrétne článok 10, ktorý hovorí v bode 4 o tom, že predstavenstvo je trojčlenné. A my tu za tri mesiace nevieme vykreovať člena predstavenstva, ktorý by bol aspoň prechodný. Samozrejme, nebudem hovoriť o sebe, lebo mňa ani do komisie nechcete, ale ja by som bol veľmi ochotný a pripravený pomôcť mestu Košice i dopravnému podniku. Absolútne neviem, prečo toto nikoho netankuje,“ kritizoval Djordjevič počas rozpravy o dodatku k Tarife DPMK.

Vyzval, aby sa k tomu vyjadril aj niekto z päťčlennej dozornej rady mestského dopravcu, v ktorej sú až traja jeho poslaneckí kolegovia.

Narážal na vzniknutú situáciu počas zastupiteľstva v závere novembra 2022, na ktorom sa členstva v predstavenstve nečakane vzdali hneď dvaja blízki spolupracovníci primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) – predseda tohto vrcholného riadiaceho orgánu dopravného podniku a riaditeľ magistrátu Marcel Čop i člen a v minulosti neúspešný kandidát na šéfa dopravcu Jozef Oberuč.

V inak trojčlennom predstavenstve tak zostal osamotený generálny riaditeľ Vladimír Padyšák.

Aby mohol byť tento orgán opäť funkčný, keďže jeho uznesenia musia podpisovať aspoň dvaja členovia, zvolili poslanci ešte na tom istom novembrovom rokovaní za druhého člena predstavenstva riaditeľa riadenia dopravy DPMK Romana Danka.

Po Djordjevičovej výzve informoval predseda dozornej rady a poslanec Vladimír Saxa (Košický klub), že deň pred marcovým rokovaním košického parlamentu zasadal tento vrcholný kontrolný orgán dopravcu.

„Aj predstavenstvo bolo témou dozornej rady, kde sme prijali uznesenie, v ktorom sme konštatovali, že neobsadením voľnej pozície člena a aj predsedu predstavenstva dochádza k porušovaniu stanov dopravného podniku.“

Gibóda: Fakt, bez srandy, ja som to myslel vážne

Djordjevič ocenil, že sa týmto problémom dozorná rada zaoberala.

Vzápätí došlo ku škriepke medzi ním a námestníkom primátora Marcelom Gibódom (nezávislý), ktorý mu odňal slovo po uplynutí limitu na faktickú poznámku.

„Neviem, prečo tu musíte takto spros... (nedokončil Gibóda – pozn. red.) vykrikovať. A to som vás chcel navrhnúť, či nechcete byť členom predstavenstva DPMK,“ prehodil námestník primátora.

V sále zaznel hlasný smiech.

„Ale fakt, bez srandy, ja som to myslel vážne, pán poslanec, pretože si myslím, že by zastupiteľstvo, ktoré je valným zhromaždením DPMK, mohlo v inom bode, tak ako nás na to upozornil predseda dozornej rady, naplniť túto pozíciu,“ reagoval Gibóda na pobavenie časti prítomných.

