Herci zbombardovaného divadla v Mariupole: Mŕtve telá zaliali Rusi betónom

Klamú, ako sa to stalo, tvrdia Ukrajinci.

KOŠICE. Divadlo v meste Mariupoľ, ktoré sa stalo symbolom ukrajinského odporu proti vojenskej agresii, Rusi v marci 2022 kompletne zbombardovali a zničili.

Lietadlá zhodili na divadlo ako najväčší mestský kryt, aj napriek veľkému nápisu DETI pred budovou, dve 500-kilové bomby. Podľa správy organizácie Amnesty International explodovali naraz a tento útok odsúdila ako vojnový zločin.

Podľa ukrajinských úradov v divadle zomrelo vyše 300 osôb, ale podľa vyšetrovania bolo obetí takmer 600.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zahynulo zrejme 300 ľudí, video ukazuje vnútro divadla v Mariupoli Čítajte

Zo sto hercov divadla prežilo len 16.

Tí dnes žijú ako vnútorní vysídlenci v Užhorode, kde spolu s ďalšími ukrajinskými hercami založili Donecké krajské divadlo mesta Mariupoľ.

Nové divadlo sa v uplynulých dňoch prvýkrát predstavilo v Košiciach. V priestoroch činohernej scény Bábkového divadla uviedli detské predstavenie Kačka a tragédiu Krik národa. So šialenstvom, ktoré doma prežili, sa vyrovnávajú aj prostredníctvom umenia.

Rozprávali sme sa s hercom IHOROMKITRIŠOM a riaditeľkou nového divadla LUDMILOU COLOSOVIČ. "Veľmi sa nám tu páči. Mnohí z nás sú v Košiciach prvýkrát," povedal nám na úvod rozhovoru Ihor Kitriš.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vojna na Ukrajine trvá už viac ako rok. Ako si spomínate na jej začiatok?

- Ihor: Naozaj sme nevedeli, čo sa bude diať. Mysleli sme, že sa to o týždeň – dva skončí. Počúvali sme správy zo všetkých strán, aby sme vedeli, čo sa deje a čo bude nasledovať. Keď sa začali boje, schovávali sme sa v divadle. To bolo od 5. do 15. marca minulého roka. Neboli sme tam len my, herci, ale aj naše rodiny, aj iní civilisti.

Koľko ľudí sa schovávalo v divadle v Mariupole?

- Ihor: Asi 1 200 dokopy. V podzemných skrýšach bolo 60 ľudí. Ja s rodinou, so ženou a synom sme boli hore v kostymérni na druhom poschodí. Výbuchy bolo počuť stále bližšie a bližšie, preto sme mali veľký strach a ušli sme z Mariupoľa preč. Na druhý deň po tom, čo sme ušli, Rusi rozbombardovali divadlo. Bola to veľká náhoda, že sme stihli ujsť.

Kam ste ušli?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť