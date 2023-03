Tri dni ležala zakrvavená a špinavá, zomrela na otravu krvi. Nemocnica má platiť

Pozostalí vysúdili 40-tisíc eur.

KOŠICE. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach bola tri augustové dni v roku 2018 hospitalizovaná vtedy 59-ročná Božena Oračková z Lomničky pri Starej Ľubovni.

Keď ju prišli príbuzní navštíviť, zostali v šoku z toho, v akom bola stave. Mala nové zranenie, ležala v špinavej posteli a po hygienickej stránke bola zjavne zanedbaná.

Príbuzných so slzami v očiach prosila, že chce ísť domov. Vzali ju, no po pár dňoch jej prišlo zle a sanitka ju odviezla do okresnej nemocnice. Tam o tri dni zomrela na otravu krvi.

Úrad pre dohľad už udelil košickej nemocnici pokutu. Okrem toho na súde prebieha konanie, v ktorom ju pozostalí žalovali o vyplatenie nemajetkovej ujmy.

V uplynulých dňoch súd vyniesol rozsudok.

Žiadali 140-tisíc eur

Oračková bola hospitalizovaná na klinike dermatovenerológie univerzitnej nemocnice.

Dôvodom boli vredy na predkolení. Počas troch dní hospitalizácie jej personál neposkytoval adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Skonštatoval to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Nemocnicu pokutoval sumou 500 eur za to, že Oračkovej neposkytla primeranú liečbu.

Podľa manžela Rudolfa i právničky rodiny Oračkovcov Ivety Rajtákovej sa tak stalo preto, že bola Rómka.

