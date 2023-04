Pred domom okultistky na Hlavnej stáli davy. Aj novinára prekvapila, čo všetko vie

Storočné zvesti z košických novín.

V článkoch boli ponechané pôvodné výrazy a pravopis.

Krásny prvý jarný deň

Včera sa v Košiciach predstavil krásny prvý jarný deň. Po studených, veterných a takmer novembrových dňoch nás navštívilo už nie len oficiálne, ale ozaj, zdá sa, že definitívne v plnej sile jarné počasie. Košické obyvateľstvo to s vďakou akceptuje a očakáva, že tie zimné kabáty, z ktorých ho jarný teplý deň vyzliekol, už nebude nútené navliekať.

Z košického denníka Slovenský východ, 22. marec 1923.

Ukážka košickej „úradnej slovenčiny“

Jedná sa o legitimácie nemocenskej pokladnice tlačené v roku 1920 v „Szent Erzsébet nyomda r.-t. Kassa“! Na legitimácií je vytlačený nasledujúci text: „Legitimacia. Podla ktorej ... pokladni člen od ... roku ... mesiac ... do ... roku ... mesiac ... pod mojej liečenem buol a ze vtoom čase do prace vlastne do služby ne bou schopny. Lekar pokladnici.“

A teraz prosím nech si to preloží ten, kto vie slovensky. Poznámok k tomu neni treba písať. Len by sme radi vedeli, kedy konečne aj úrady a verejné korporácie, ako je aj nemocenská pokladnica, prestanú s týmto sviňstvom. Že sú to staré formuláre to není omluva. Je to jednoducho drzosť a provokácia!

Z košického denníka Slovenský východ, 22. marec 1923.

Strašidlo v moskovskom Kremli

V hlavnom sovietskom sídle, v moskovskom Kremli, obchádza vraj duch istého zavraždeného patriarchu a šíri tam poverečnú hrôzu. Stráž, ktorá strašidlo po prvý raz spatrila, nachádza sa teraz v blázinci.

