Stretava, Vojany či Margecany. Kraj chce tento rok ukončiť opravy desiatok mostov

Nové projekty brzdí obmedzený rozpočet.

KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) v tomto roku ukončí rekonštrukciu 23 mostov.

Udeje sa tak aj napriek obmedzenému rozpočtu, najmä z dôvodu schválenia vyššieho daňového bonusu NR SR a s ním spojeným výpadkom dane z príjmov.

Informoval o tom KSK.

„Budeme doťahovať najmä projekty, ktoré vlani neboli ukončené. To znamená, že ak sme začali rekonštruovať most, práce sa v roku 2023 nezastavia a projekt dotiahneme do konca. S novými investíciami však rátať nemôžeme, keďže na tento účel majú slúžiť len dve percentá z krajskej kasy. Namiesto toho budeme využívať prostriedky z eurofondov a Európskej investičnej banky. Európske peniaze sú však najpomalšie peniaze, teda sprocesovanie projektov cez ne nie je také pohotové ako pri projektoch z nášho rozpočtu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Vlani bolo zrealizovaných 15 rekonštrukcií mostov v celkovom objeme viac ako tri milióny eur. Len na bežnú údržbu ciest a mostov vyčlenil kraj približne 25 miliónov eur.

Projekty na tento rok

Do konca roka 2023 plánuje župa ukončiť sedem projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Jedným z nich je úsek Košice – Veľké Kapušany – hranica Ukrajiny, na ktorom práce začali v týchto dňoch.

Do konca roka by mala byť ukončená aj rekonštrukcia cesty so začiatkom na hranici okresov Košice a Košice-okolie až po most cez vodnú nádrž Ružín. Súčasťou tohto projektu je aj rekonštrukcia piatich mostov až po Spišské Vlachy.

Tri mosty opravia aj v rámci IROP Moldava – Jasov – Košice a cesta druhej triedy Bohdanove – Herľany.

Na jar by mal byť dokončený most za obcou Stretava a na jeseň most v obci Bohdanovce spolu s mostom za obcou Slanec.

V týchto dňoch sa začína komplexná rekonštrukcia cesty od križovatky Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ za 970-tisíc eur, počas ktorej nákladnú a autobusovú dopravu presmerujú na vytvorenú obchádzku.

Do začiatku leta vymenia zvodidlá na ceste tretej triedy v Košickej Polianke za 170-tisíc eur.

Ďalšie plány

V okrese Michalovce najbližšie mesiace dokončia most cez rieku Laborec pred obcou Vojany, most cez záchytný kanál za obcou Zemplínska Široká, most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, most za obcou Poruba pod Vihorlatom a most cez záchytný kanál pred obcou Záhor.

V Zatíne pokračuje komplikovaná sanácia oporného múra za takmer 800-tisíc eur.

Na Spiši sa do konca roka, v rámci IROP projektov, dokončí rekonštrukcia cesty Gemerská Poloma – Spišská Nová Ves – Harichovce – D1.

Vo februári sa začala v Kluknave sanácia oporného múru na ceste tretej triedy za vyše 460-tisíc eur, ktorá by mala byť ukončená v priebehu leta. V máji ukončia práce na moste cez Ružín za obcou Margecany a v druhom polroku 2023 začne rekonštrukcia mosta cez potok Peklisko v obci Olcnava za 900-tisíc eur.

Na prelome jari a leta bude v Rožňavskom okrese zrealizovaná rekonštrukcia priepustu za obcou Jovice.

V okrese Trebišov do konca apríla ukončia práce na opornom múre v oblasti Dancov potok a v máji práce na moste pred obcou Kravany.