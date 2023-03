Škatuľku zápaliek komentoval 10 minút, šach hodinu. Gabo Zelenay si scenár nepísal

Mág reportérov by mal 100 rokov.

KOŠICE. Nedal, priatelia, nedal! V bráne bola diera, že by sa tam trabant zmestil. A on nedal!

Naši majú snahu, ale nemajú puk. Áááá, už ho majú... Brankár Dzurilla ho vyťahuje zo siete.

S rozhodcami je to ako so ženami. Je to s nimi zlé, ale bez nich ešte horšie.

Autorom týchto nezabudnuteľných a originálnych komentárov bol reportérsky mág Gabo Zelenay.

Pozrieť si jeho osobné veci a videonahrávky môžu návštevníci Slovenského technického múzea v Košiciach až do septembra.

Výstava pod názvom Pri mikrofóne Gabo Zelenay je spomienkou na jeho nedožitých 100 rokov.

Približuje jeho súkromný život cez rôzne vyznamenania, vysvedčenia, korčule, fotoaparáty aj hokejky.

„Reportovanie - to bola moja veľká láska. Veľkú lásku inak nestvárnite, len keď do toho dáte celé srdce, celú dušu a všetko, čo je vo vás," hovoril.

Zo slovenčiny jednotku nedostal

V spoločnosti bol živý, žoviálny, mal rád humor a vtipné situácie, ale v súkromí skôr vážny.

