Za parkovanie pred zoo vodiči áut zaplatia viac. Cirkev roky čaká na vyplatenie nájomného

Obnova parkoviska bude stáť 100-tisíc.

KOŠICE. Parkovisko pred zoo v Kavečanoch je už roky predmetom sporov.

Samotný asfalt a parkovisko je vlastníctvom mesta Košice, pozemok pod ním patrí Urbariátu Kavečany.

Nájomná zmluva, ktorou mesto prenajalo urbariátu parkovisko za 1 euro ročne, koncom roka vypršala.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Predseda urbariátu Jozef Človečko hovorí, že mali spor o tieto pozemky už pred piatimi rokmi.

„Nechceli sme to ďalej vyhrocovať, chceli sme im vyjsť v ústrety, tak sme pristali na to, že namiesto nájomného od mesta, na ktoré sme mali nárok, tam my budeme vyberať parkovné. To sa aj 5 rokov dialo. Stále za 2 eurá na deň, aj keď sa z tých peňazí nedala urobiť kompletná rekonštrukcia. Ale okolie sme urobili, to si môžete všimnúť.“

Z parkovného chce vyplatiť dlžníkov

Mesto avizovalo, že nájomnú zmluvu s urbariátom na parkovisko už nechce predĺžiť.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 19:37 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa