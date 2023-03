Dron zo zbierky Slováka lieta nad vojnovým frontom, teraz zháňa peniaze na optiku

Pomoc Ukrajine považuje za povinnosť.

KOŠICE. Na pozadí už viac ako rok trvajúcej vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine prechádza slovenská spoločnosť katarziou, ktorá môže otriasť samými základmi euroatlantickej orientácie nášho štátu.

Významná časť obyvateľov i politických síl totiž prevzala ruskú propagandu a za vinníka konfliktu označuje nášho napadnutého východného suseda i USA.

Nastolenie mieru si predstavujú tak, že Západ prestane pomáhať Ukrajine, a tá sa zriekne všetkých svojich území, ktoré dosiaľ Rusko anektovalo.

Košičan Erik Rakič má však úplne jasno v tom, kto nesie plnú zodpovednosť za ničím neospravedlniteľné vraždenie na európskej pôde v 21. storočí.

„Rusko je agresor, ďalej sa nie je o čom baviť,“ kategoricky konštatuje muž, ktorý otvorene priznáva, že je na strane Ukrajiny.

Jeho, na rozdiel od mnohých iných, nijako nešokovalo ani neprekvapilo, že Rusi zaútočili.

Napriek svojim obmedzeným možnostiam neváhal a rozhodol sa konkrétne pomôcť Ukrajincom v boji o holé prežitie ich suverénnej štátnosti.

Výsledkom bola úspešná verejná zbierka na kúpu monitorovacieho dronu pre bojovníkov na frontovej línii a v plnom prúde je už aj jeho ďalšia zbierka na zabezpečenie špičkovej optiky pre ich automatické zbrane.

Keď zistil cenu dronu, chvíľu aj zaváhal

Vojenské vybavenie získané za peniaze zo Slovenska má zefektívniť bojové schopnosti Gruzínskej národnej légie, v ktorej pôsobia okrem Gruzíncov aj príslušníci viacerých iných národností.

So zakladateľom a veliteľom légie Mamukom Mamulashvilim nekomunikuje priamo, ale prostredníctvom priateľov. Verí, že sa s týmto Gruzíncom i ďalšími jeho bojovníkmi stretne po vojne.

„Priatelia už od prvých dní vojny chodievali na Ukrajinu, kde sa okrem iných zoznámili aj s veliteľom Mamulashvilim,“ začal Košičan s opisovaním, ako sa dostal k pomoci akurát pre gruzínsku légiu.

„Keď sa raz vrátili z Ukrajiny, povedali mi, že légia by potrebovala dron. Konkrétne špecifikovali, aký by mal byť. Keď som zistil, koľko to stojí, vyrazilo mi to skoro dych, lebo pre mňa je vyše 24-tisíc eur priveľká suma. Len samotný dron Matrice 300 RTK vychádzal na zhruba 13-tisíc a kamera Zenmuse H20T s 20-násobným priblížením i nočným videním na necelých 12-tisíc. Chvíľu som aj zaváhal, lebo som mal pochybnosti, či sa tu toľko peňazí podarí vyzbierať.“

