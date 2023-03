O prvej transfúzii krvi rozhodla náhoda. Kňazovický zariskoval a zapísal sa do dejín

Presvedčil pacienta z vedľajšej postele.

KOŠICE. Profesor chirurgie, prvý dekan košickej lekárskej fakulty, zakladateľ košickej chirurgickej školy, nestor československých chirurgov, lekár, ktorý na Slovensku v marci pred sto rokmi uskutočnil prvú transfúziu krvi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O Jánovi Kňazovickom sa oprávnene hovorí ako o medicínskom priekopníkovi a človeku, ktorý zanechal výraznú pečať nielen v košickom, ale i v celoslovenskom zdravotníctve.

S odstupom času si na tento veľký medicínsky počin, prvú transfúziu krvi, zaspomínal v rozhovore s Rudolfom Schusterom.

Exprezident, bývalý košický primátor a Kňazovického osobný priateľ s ním hodiny sedel a nahrával si jeho spomienky. Vznikla z toho biografická kniha Profesor Ján Kňazovický.

Kňazovický v rozhovore so Schusterom priznal, že sám by sa do prvej krvnej transfúzie nepustil, ale donútili ho k tomu okolnosti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Galenovu ulicu v Košiciach premenovali po chirurgovi Kňazovickom Čítajte

Bleskové rozhodnutie

Do tých čias sa totiž krvná transfúzia použila niekoľkokrát v Čechách, trochu častejšie bola popisovaná vo svetovej odbornej literatúre, ale na Slovensku ju prakticky nikto nevyskúšal.

„Jedného dňa pri popoludňajšej vizite som našiel chorého, ktorý bol ráno operovaný na vredovú chorobu žalúdka, smrteľne bledého a nedal sa mu odmerať ani krvný tlak. Vtedy lekár premýšľa bleskovo, musí konať a niekedy aj riskovať. Navyše neboli vypracované žiadne laboratórne možnosti na zisťovanie krvných skupín ako dnes.“

Kňazovický ozrejmil, že nevhodná reakcia sa dala zistiť len pozorným klinickým pozorovaním pacienta po injekcii darcovej krvi, tzv. biologickou skúškou.

„Presvedčil som pacienta z vedľajšej postele, ktorý sa chystal domov, aby mi dovolil vytiahnuť z jeho žily desať kubíkov krvi na overenie, či môže byť darcom. Po krátkom váhaní súhlasil a keď som ju dal pacientovi, organizmus ju prijal bez ťažkostí.“

Profesor priznal, že sa obával toho, aby sa v stokubíkovej striekačke krv pri pomalom vstrekovaní nezrazila.

Aby tomu zabránil, vlial do obidvoch striekačiek citrátový roztok, tak mohol krv od darcu odoberať a príjemcovi vstrekovať.

„Stalo sa to, čo som ani sám nečakal. Po prvej striekačke darcovej krvi pacient ožil, aj druhú zniesol bez zvláštnej reakcie. Tep sa dal počítať, krvný tlak bol merateľný a aj po klinickej stránke som bol presvedčený, že sa vnútorné krvácanie zastavilo. Meno chorého ani veľkodušného prvého darcu krvi na Slovensku som si nezapamätal. Zostali anonymní, ale spomínam si, že boli šťastní a spriatelili sa.“

Lekár a darca v jednom

Postupom času vypracoval profesor Kňazovický, ako to sám nazval, „akúsi organizáciu transfúznej krvi“, aj keď sám priznal, že to ešte nebolo dokonalé.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 19:55 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa