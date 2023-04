Kňaz Sykora: Zašli sme aj do slepých uličiek, pápež František chce cirkev vrátiť späť

Sobáš nie je záručným listom, upozorňuje.

Aké sú veľkonočné sviatky v Afrike, ako si spomína na Veľkú noc svojho detstva či na rozhovory s pápežom, nám prezradil kňaz PETER SYKORA (42).

V súčasnosti je správcom farnosti na košickom Sídlisku KVP.

Právo študoval v Ríme a dnes pôsobí aj na tunajšom cirkevnom súde.

Pred svojím návratom do Košickej arcidiecézy pôsobil vo vatikánskej diplomacii a istý čas pracoval ako sekretár na nunciatúre v Angole.

Venuje sa aj pomoci manželstvám v kríze.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V rozhovore si okrem iného prečítate: Ako prežíval Veľkú noc v Taliansku či v Angole

V čom sa líšia naše sviatky od tých v zahraničí

Ako vyzerali veľkonočné sviatky v čase jeho detstva

Jeho duchovný odkaz čitateľom

Ktoré prežívanie sviatkov je mu bližšie, to vatikánske alebo medzi mladými na Sídlisku KVP

Ako sa žije vo Vatikáne

Aký je pápež František a za čo mu vďačí

Ako právnik sprevádza manželstvá v kríze. Čo by odporučil manželským párom?

Zažili ste veľkonočné sviatky aj inde ako na Slovensku? Ak áno, kde a aké boli?

- Okrem slovenskej Veľkej noci som mal možnosť zažiť jednu krásnu Veľkú noc vo farnosti Cava de Tirreni v Taliansku, vo Vatikáne, a potom som mal česť zažiť Veľkú noc v Afrike v Angole. Všetky tieto tri skúsenosti Veľkej noci mimo Slovenska boli veľmi vzácne.

Tá vo farnosti Cava di Tirreni v Taliansku bola pre mňa zážitkom preto, lebo som to prežíval ako duchovné cvičenia. Bol som tam pomáhať miestnemu farárovi, tak som mal naozaj veľa času na ticho, na prežívanie tajomstiev Veľkej noci v tichu fary. Zároveň som zažil nádheru slávenia Veľkej noci s Talianmi, ktorí sú veľmi temperamentní.

A tak som zažil až scénické prežívanie troch dní veľkonočného slávenia a potom nádherné slávenie Veľkej noci spolu s celou farnosťou, ktorá sa ukázala v radosti nie iba v kostole, ale v celom meste.

Aj sviatky v Afrike museli byť veľmi výnimočné a emočné...

- Áno, to boli. Lebo tam, kde som pôsobil, je cirkev veľmi mladá.

Veriaci, ktorí tam prežívajú veľkonočné sviatky, sú naozaj nadšení pre Kristovo tajomstvo. A tak som zažil veľmi citové prežívanie Afričanov všetkých tajomstiev Veľkej noci. Kristovho utrpenia, jeho smrti, pobytu v hrobe a takisto obrovskú radosť zo slávnostného zmŕtvychvstania a z Aleluja, ktoré znelo celými mestami, masmédiami a naozaj bolo vidieť v každom jednom kúte Angoly.

Na Veľkú noc sa tam krstia katechumeni, a tak som zažil to, čo asi zažívali apoštoli v prvotných časoch, keď sme krstili okolo 70 ľudí vo farnosti. Je to naozaj nádherné vidieť, ako sa Kristus dotýka ľudí a v Afrike je to oveľa silnejšie ako v Európe.

Moje slávenie Veľkej noci v Ríme malo svoje čaro preto, lebo prítomnosť Svätého Otca pri sláveniach vo Vatikáne mi ukazovala veľmi jasne, ako Kristus preniká svojím tajomstvom celý svet. Byť takto v centrále cirkvi bolo nádherným zážitkom preto, lebo byť po boku nástupcu sv. Petra a vnímať tú nádheru cirkvi ako takej ma presvedčilo o tom, že Kristus má čo povedať dnešnému svetu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pápež sa vie na stretnutí s ľuďmi až vyšantiť, teší sa, hovorí exdiplomat Vatikánu Čítajte

V čom sa líšia naše veľkonočné sviatky od tých, ktoré ste prežili v zahraničí?

- Na Slovensku sa v priebehu rokov Veľká noc obmedzuje na oslavu jari a nového života, ktorý sa prebúdza v prírode. Trošku menej myslíme na to, že Veľká noc je v prvom rade oslava Kristovho zmŕtvychvstania. Ponuky Boha pre človeka, aby niečo v živote mohol zmeniť a aby sa dostal z hrobov svojho života k vzkrieseniu, k novým veciam.

Istotne sa zahraničné skúsenosti líšia vo veľkonočných tradíciách.

V Taliansku sme jedli tradičný koláč pasquetu, a zažíval som tam naozaj nádhernú radosť aj v uliciach mesta. V Ríme rovnako bolo cítiť, že je voľno a ľudia si ho vychutnávali podobne ako na Slovensku.

V Afrike si ľudia Veľkú noc užívali hlavne v kostoloch a duchovných komunitách. Ľudia v zahraničí, kde som prežíval Veľkú noc, si oveľa viac uvedomovali pravdivé tajomstvo Veľkej noci. Oveľa viac ako tu sa snažili prežívať Veľkú noc nie kdesi na výletoch, ale v kostoloch, kde si mohli uvedomiť, že Kristus za nich zomrel a kde si naozaj slávnostne pripomenuli jeho vzkriesenie, ktoré je ponukou človeku niečo v živote zmeniť.

Ktoré tradície vám utkveli v pamäti a radi by ste si ich zopakovali aj u nás? Respektíve preniesli ich aj k nám, keby sa dalo...

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:04 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa