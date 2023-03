Mladík bodal do hlavy esbéeskára. Okresný súd videl pochybenia polície, krajský nie

Na väzbu mali rozdielne názory.

KOŠICE. Polícia pred dvoma týždňami obvinila 20-ročného Jána P. zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.

Dôvodom bolo podozrenie, že ešte začiatkom marca napadol na Staničnom námestí 51-ročného Jána L.

Mladík skončil v policajnej cele a prokuratúra podala na súd návrh na jeho väzobné stíhanie pre obavu, že na slobode by pokračoval v trestnej činnosti.

Sudca Okresného súdu Košice I, ktorý o väzbe rozhodoval, však mladého Košičana za mreže neposlal a prepustil ho na slobodu.

Zdôvodnil to, okrem iného, nekvalitnou prácou polície.

Keďže prokurátor okamžite podal sťažnosť, o väzbe ešte raz rozhodoval krajský súd. Na jej dôvodnosť mal napokon iný názor.

Liečiť sa bude do šiestich týždňov

Mladý Košičan je trestne stíhaný pre konanie, ktorého sa mal dopustiť ešte 4. marca.

Podľa znenia obvinenia v areáli autobusovej stanice spôsobil bodné poranenie na ľavom líci a ľavej lopatke a poškodenie ľavej tvárovej tepny Jánovi L. z okresu Michalovce.

Napadnúť ho mal tak, že k mužovi pristúpil zboku a začal ho bodať nožom do oblasti hlavy.

Keď muž spadol na zem, útočník si na neho sadol a pokračoval v bodaní.

Napadnutému sa pri zápase podarilo nôž z rúk útočníka vytrhnúť, no ešte utŕžil dva kopance do hlavy. Utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do šesť týždňov.

Podľa obvinenia útok nožom smeroval na oblasť hlavy, teda na životne dôležitý orgán – mozog a hlavné tepny.

