Hanbím sa pred turistami za niektoré fasády v centre Košíc, hovorí sprievodca

Reštaurátor sa z nich chytá za hlavu.

KOŠICE. Sprievodcovia po metropole východu zažívajú pri prehliadkach pred zahraničnými turistami často aj hanbu.

Len ťažko vedia vysvetliť množstvo nelegálnych nápisov a grafitov na kultúrnych pamiatkach, ktoré zjavne nepribudli za noc, ale hyzdia mesto už dlhšie.

„Ak chodíte centrom každý deň, nemusí vám to pripadať tak dramaticky, lebo nápisy nepribúdajú skokovo. Ale turisti, ktorí sú tu prvýkrát, to vidia inak a pýtajú sa ma na to. Zvláštne je, že sa to nikdy nestalo témou, ktorú by mesto systematicky riešilo," zamýšľa sa sprievodca Igor Kupec.

„Mesto investuje dosť veľa peňazí do toho, aby sem prilákalo turistov, ale málo do toho, aby ukázalo aspoň centrum v reprezentatívnom stave,“ dodáva.

Prahou sa neinšpirujeme

Otázkam turistov na vandalizmus sa nevyhýba.

„Odpovedám im, že to nebolo nikdy systematicky riešené, v porovnaní napríklad s Prahou alebo Bratislavou. Chápem, že zákon nedovoľuje mestu investovať do cudzieho majetku, ale v Prahe to majú tak, že ak je budova v mestskej pamiatkovej rezervácii, v tom prípade je to aj problém mesta. A mesto to odstráni na svoje náklady," porovnáva.

