Ďalší prípad sexuálneho exhibicionizmu. Policajti hľadajú masturbujúceho muža

Preverujú aj kamerové záznamy.

KOŠICE. V poslednom období sa na Slovensku stalo viacero prípadov, kedy muži sebaukájaním na verejnom mieste pohoršovali verejnosť.

K týmto udalostiam nedochádza len na ulici, ale aj vo vlakoch či v mestskej hromadnej doprave.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Takýto spôsob nevhodnej a poburujúcej sebaprezentácie demonštruje určitú odchýlku od spoločenskej normy.

Svoje zvrhlé chúťky prezentoval tento týždeň v Košiciach aj zatiaľ neznámy muž.

„Takmer v centre mesta, neďaleko súdu, sa ukájal nejaký muž. Ja som ho síce nevidela, ale povedala mi to kamarátka. Videla, ako tam idú policajti. Neviem, ako to dopadlo, na ulici sa rozprávalo, že onanoval . Zaujímalo by ma, či ho chytili, mám strach, neraz tadiaľ prechádzam,“ skontaktovala nás Košičanka Jana.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Polícia obvinila muža, ktorý masturboval v bratislavskej MHD Čítajte

Polícia: Volali nám, že tam je exibicionista

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť