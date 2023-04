Československý červený kríž vyhlásil na Veľkú noc Boží mier. Aby sa ľudia spamätali

Čo písali noviny pred sto rokmi.

Boží mier

Československý červený kríž vyhlasuje na Veľkú noc Boží mier. Aby sa všetci ľudia spamätali a pochopili, že len mier, veľký a vnútorný, ožiarený bratskou láskou, môže nás vyviesť z dnešných pomerov, môže nám dať to, po čom všetci túžime: šťastie. Slovo tak krásne, tak vábne, tak radostné, tak túžené a predsa tak vzdialené. Prečo? Poneváč zabúdame na to, čo nás ľudí môže urobiť šťastnými iba bratská láska. Chceli by sme mať túto lásku vo všetkých srdciach, aby sme mohli mať večný Boží mier.

Čs. červený kríž určuje dva dni pre Boží mier. A my by sme chceli, aby trval večne. Márne. Na deň, dva utíchnu boje a zápasy, úsmev krásnej radosti zažiari na všetkých tvárach, ale o deň neskoršie vrátime sa do starých nesvárov, zápasov a bojov.

Rodí sa krásna a usmievavá jar. Rodí sa nový život. Veľkú noc slávime v znamení Božieho mieru. Všetci si želajme na Veľkú noc, aby sa s jarom prebudila v našich dušiach aj bratská láska. Naše želanie bude vypočuté, jestli budeme aj sami v sebe ideu lásky pestovať. Veľká noc je v znamení Božieho mieru. A my túžime, aby sa nám aj s Veľkou nocou zrodil nový, večný a krásny ľudský mier, mier ľudských sŕdc, ožiarený bratskou láskou.

Z košického denníka Slovenský východ, 1. apríl 1923.

Legendy o židovských rituálnych vraždách v okolí Košíc

„Kresťanské dievča už bolo prichystané do vane, modliaci sa židia a židovky ju chceli rituálne zavraždiť.“ „Otec, ktorý predal svoju dcéru židom“ a iné babské fantazmagórie.

