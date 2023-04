Semafor nefunguje, autá nezabrzdia. Prejsť cez štvorprúdovku je skoro nemožné

Poslanec: Polícia má prísť na dve hodiny.

KOŠICE. Rozbitá svetelná signalizácia na priechode v mestskej časti Pereš ohrozuje chodcov.

Tí chodia k zastávkam autobusov a električiek cez štvorprúdovú cestu.

Ide o frekventovaný úsek medzi Košicami a U. S. Steelom, ktorý je súčasťou cesty I/16.

Kým na Pereši je maximálna povolená rýchlosť 60 kilometrov za hodinu, niekoľko stoviek metrov pred ním a za ním umožňuje dopravné značenie rýchlosť 130 kilometrov za hodinu.

Podľa viacerých Perešanov „šesťdesiatku“ dodržiava len málokto.

Perešanka: Namiesto zastavenia pridal

Svoje skúsenosti opisuje aj obyvateľka Mária Schulzová.

„Pokiaľ sa chcete dostať do mesta autobusom alebo električkou, musíte prejsť cez štvorprúdovku. No pri rozbitom semafore je to skoro nemožné. Autá, kamióny aj autobusy tade prechádzajú tak, ako by tu Pereš ani nebol. Keď nefunguje semafor, priechod pre chodcov nerešpektuje skoro nikto,“ reagovala seniorka.

Počas súčasnej poruchy semafora zažila na priechode nepríjemný incident.

