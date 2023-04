Problémy Rómov sú rovnaké už sto rokov, nedá sa to zmeniť, tvrdí historik

Lunik IX považuje za hanbu aj riešenie.

Obyvateľom Lunika IX by mohli pribudnúť spoluobčania z osád. (Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Vysoká nezamestnanosť, slabá hygiena, nízka gramotnosť, kriminalita a najnovšie aj epidémia infekčných chorôb.

To je len časť problémov, ktoré riešia mestá na východe Slovenska v súvislosti s rómskou problematikou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Historik Ondrej Ficeri zo Slovenskej akadémie vied, ktorý sa venuje histórii rómskeho obyvateľstva v metropole východu, hovorí, že s ohľadom na minulosť je v otázke zmeny skeptický.

Rozprávali sme sa o tom, čo si myslí o mestskej stratégii riešenia rómskej otázky, aj ako sa Košice dopracovali k 13 nelegálnym osadám.

Nevynechali sme ani to, či a ako sa dá zmeniť zmýšľanie niektorých Rómov, ktorí síce chcú kanalizáciu aj pitnú vodu, ale nechcú za ňu platiť.

„Nie, to sa nedá zmeniť podľa mňa. Ale aj tak je zodpovednosť samosprávy zabezpečiť adekvátne bývanie a prevychovať obyvateľov, aby platili aspoň za nevyhnuté služby, ako sú nájomné, voda, elektrina. Snáď to bude prospešné aspoň v dlhodobom horizonte, aj keď sa momentálne môže zdať, že je to hádzanie hrachu o stenu. Nemôžeme nerobiť nič,“ konštatuje.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Boli sme v epicentre epidémie žltačky. Infekciu tam neustrážite Čítajte

Každá rodina vytrhnutá z biedy je úspech

Tvrdí, že ak sa prevýchova obyvateľstva nepodarí, najčastejším scenárom je ich návrat do osád.

„Aj na Luniku IX to tak bolo. Kto neplatil, bol vysťahovaný a tým pádom vzniklo až 13 nelegálnych osád na území Košíc. Som skeptik, nemyslím si, že sa toto podarí vyriešiť. Ale každé jedno percento, každá rodina vytrhnutá z biedy, je úspech. Je našou úlohou sa o to snažiť.“

Zaujímalo nás, či jeho skepticizmus pramení z osobnej skúsenosti.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 19:50 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa