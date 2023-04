Tehotné majú v autobusoch výraznú zľavu, ale nevedia, že na ňu majú nárok

Šofér: Nebudem sa každej pýtať, či je v tom.

KOŠICE. Anna zo Ždane cestovala do Košíc na tehotenskú kontrolu v ôsmom mesiaci, keď ju prekvapila šoférova otázka, či si praje uplatniť zľavu pre tehotné.

„Povedala som, že áno, aj keď som vôbec netušila, že existuje. Ťukal a ťukal do tej kasy, až ju našiel a tým pádom mi z karty stiahlo menej. Čo ma potešilo.“

Zľavu si žiadala aj pri ďalších jazdách autobusom.

„Dvaja šoféri mi ju bez problémov dali, tretí mi povedal, že zľavu musím mať nahratú na karte, až potom je platná. Že mám ísť do zákazníckeho centra na stanici si to vybaviť. Nešla som už. Mala som týždeň pred pôrodom, už by som tam nezvládla vystávať v rade kvôli jednej alebo dvom posledným cestám.“

Jeden iniciatívny šofér

Annu mrzí, že o tehotenskej zľave nevedela skôr.

„Keby to mali aspoň niekde napísané viditeľne na zastávkach alebo v autobusoch, ušetrila by som za tie mesiace oveľa viac. Nebyť toho jedného iniciatívneho šoféra, nevedela by som o tom doteraz.“

Išli sme sa pozrieť na autobusovú stanicu v Košiciach.

Na zastávkach, ani na dverách autobusu sme informácie o výhodnom cestovnom nenašli. Bola však uvedená v zozname zliav na dverách zákazníckeho centra.

Ani Libuša s novorodencom v kočíku o tomto benefite pre tehotné netušila.

„Nie, určite nemáte zľavu, keď čakáte dieťa. Ja som cestovala celý čas a nikdy som nemala. Nie, ani šofér mi nič nepovedal,“ odpovedala.

