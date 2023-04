Kolla z Antiku: Nerozumieme, prečo idú Košice zaviesť parkovanie z minulého storočia

Veľa času trávi v Číne, môže porovnávať.

KOŠICE. Až dva z deviatich bodov štvrtkového mimoriadneho mestského zastupiteľstva sa týkajú parkovania v Košiciach.

Poslanci majú rokovať o novom návrhu všeobecne záväzného nariadenia o platenom parkovaní, ktorý obsahuje razantné zvýšenie lístkov i kariet, ale aj ďalšie významnejšie novinky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rozhodovať budú aj o tom, či mesto odkúpi od spoločnosti EEI dovedna za 290-tisíc eur bez DPH 123 parkovacích automatov a sedem závorových systémov, ktoré zostali po jej 10-ročnom spravovaní plateného parkovania v metropole východu.

Na magistráte sa od vlaňajška postupne finalizuje nový parkovací systém, ktorý by sa mal naplno spustiť koncom roka.

Spoločník a konateľ známej košickej spoločnosti Antik Telecom Igor Kolla vyslovil vážne pochybnosti o tom, že sa mesto vybralo správnou cestou.

Nedokáže pochopiť, že košická samospráva nekonzultovala technologické riešenie parkovania s odborníkmi a dala prednosť takému, ktoré patrí „do minulého storočia“.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V centre Košíc najprv navrhli platenie parkovného nonstop. Chcú to zmeniť Čítajte

Kolla: Sú pokrokovejšie možnosti

„Naša spoločnosť má veľkú odbornú a vedomostnú kapacitu zamestnancov, preto sme pripravili riešenie parkovania aj pre Košice. Zamestnávame zhruba 350 ľudí a veľa z nich pracuje na týchto veciach, platíme si aj vlastných vývojárov. Vzhľadom na to, ako sa aktuálne vyvíja situácia v meste ohľadom parkovania, cítime minimálne potrebu odkomunikovať, čo je podľa nás normálne pre 21. storočie z hľadiska parkovania,“ vysvetlil Kolla, prečo sa rozhodol podeliť sa s verejnosťou o svoj pohľad na chystané parkovacie zmeny.

Poukázal na to, že ich spoločnosť sa venuje problematike parkovania už dlhodobejšie.

„Riešime ju ako technologickú záležitosť. Navyše, pozeráme sa na ňu ako na mimoriadne senzitívnu tému, obzvlášť v Košiciach, aj vzhľadom na politickú situáciu z minulosti. Máme teda v tomto meste vlastnú skúsenosť s tým, že keď sa zle narába s témou parkovania, môže to znamenať aj výmenu politického vedenia v samospráve. Táto služba má byť totiž pre občanov čo najpríjemnejšia a pre mesto čo najefektívnejšia. A mesto by k tomu malo nájsť čo najvhodnejšiu cestu.“

Vlani v lete, keď došlo k rozuzleniu súdneho sporu o neplatnosti zmluvy s parkovacou firmou EEI, chcelo nájsť mesto podľa konateľa Antiku riešenie ďalšej prevádzky spoplatneného parkovania čo najskôr.

„Oslovilo nás s tým, že by chcelo konečne začať na parkovaní zarábať. Vnímali sme to tak, že je to preň priorita, aby zabezpečilo adekvátny príjem z parkovania do mestského rozpočtu. My sme také riešenia čo najrýchlejšie aj pripravili. Boli postavené na tom, ako prispôsobiť parkovanie pre občana tak, aby mal čo najmenšiu starosť s evidovaním kedy, koľko, ako a kde má za parkovanie platiť.“

Ako dodal, keď sa už blížili voľby a nič sa nedialo, vyhodnocovali si to vo firme nejako tak, že nie je možno z pohľadu mesta veľmi atraktívne, aby v takom citlivom čase bojovalo s občanmi kvôli presadeniu niektorých noviniek a sprísneniu kontrol úhrady parkovného.

„Očakávali sme však, že sa mesto bude snažiť minimálne to aspoň s nami odkomunikovať z hľadiska odbornosti, ako to čo najlepšie v tom meste urobiť, aby to pre občana znamenalo čo najlepšiu službu a aby si mesto tiež takto vyriešilo množstvo svojich požiadaviek, ktoré očakáva od parkovania.“

V riešení mesta mu chýba viac moderných technológií

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:15 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa