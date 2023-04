V zatekajúcej budove im zvyšujú nájomné aj 18-násobne. Je to likvidačné, tvrdia

Starosta: Samospráva nie je dojná krava.

KOŠICE. Absolútna majsterka sveta a Európy vo fitnes Marietta Žigalová prevádzkuje na košickom Sídlisku KVP fitnescentrum už 20 rokov.

Je jednou z 30 nájomníkov, ktorým mestská časť tento mesiac rapídne zvýšila nájomné. Fitneske štvornásobne - z 8,5 eura/m² na 36 eur/m² ročne.

„To je pre nás likvidačné, to nepodpíšeme. Sme v budove, ktorá zateká, cez okná prefukuje. Klienti si vyberajú aj podľa stavu prevádzky a my za toto máme platiť štvornásobne viac?“ pýta sa Žigalová.

„Chceme sa dohodnúť tak, že si aj na vlastné náklady vymeníme okná, lebo budova je v hroznom stave. A nech mi to potom odpočítajú z nájmu. Lebo síce vravia, že zvyšujú, aby mohli budovu opraviť, ale nikto nám negarantuje, či ju naozaj opravia a kedy. Budeme rok–dva platiť viac a čo potom? Opravia, neopravia? Už počas covidu sme boli dva roky v strate, a teraz toto.“

Fitneska vraví, že keď pred 20 rokmi začínala v bývalej materskej škole na Bauerovej, kde je dodnes, za vlastné peniaze si priestory zrekonštruovala.

„Stálo ma to dva milióny korún. To mi tiež nikto nezohľadnil a neviem si to odtiaľ ani vziať.“

Mestská časť: Aj nám treba pomôcť

Starosta Ladislav Lörinc (Košická strana) na miestnom zastupiteľstve vysvetlil, že predošlé nájomné zmluvy boli zastarané a platby na dnešnú dobu príliš nízke.

„Zmeny sme chceli predložiť už v roku 2020, ale prišiel covid a 18 mesiacov sme nemohli riešiť nájomcov. Boli covidové dotácie a každému, kto o to požiadal, sme odpustili nájomné," uviedol.

„Táto doba je už za nami a mestská časť je naozaj v kríze, čo sa týka toho, čo je prijímané od štátu, ale aj toho, aké máme kompetencie a koľko peňazí nám na ne dáva mesto Košice. V ťažkých časoch sme pomohli my im, teraz je čas, aby aj nám bola poskytnutá pomoc.“

Porovnávali sa s Terasou

