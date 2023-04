Košice žijú opäť hokejom. Počas boja o titul obsadili fanúšikovia podniky

Po prehre sa tešia na domáci duel.

KOŠICE. Ak by sa v piatok večer konal v Košiciach prieskum, ktorý by zisťoval, čo je top témou piatkového večera, výsledok by bol jasný.

Košický hokej.

V tento večer mohli totiž východniari rozhodnúť o svojom titule hokejového majstra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To v prípade, ak by uspeli na ľade Zvolena, čím by dokonali finálovú sériu vo svoj prospech pomerom 4:0.

To sa nakoniec nesplnilo, Zvolenu sa totiž podarilo svojím víťazstvom znížiť stav série na 1:3.

Košičan: Dáme gól a zatvoríme to

Doterajšie úspešné výsledky „oceliarov“ a zároveň osem rokov pôstu bez finálovej účasti Košíc spôsobili, že o zápas bol medzi fanúšikmi mimoriadny záujem.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 01:06 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa