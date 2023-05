Pediatrička: Jedna mamička mi dala knihu aj o autizme po očkovaní. Skončila v koši

Košický okres je najhorší na Slovensku.

Základné očkovanie proti osýpkam kleslo na Slovensku pod hranicu 95 percent, teda kolektívnej imunity. V šiestich okresoch je dokonca nižšia ako 90 percent. Najhoršia je situácia v okrese Košice III, ktorý tvoria sídlisko Dargovských hrdinov (Furča) a mestská časť Košická Nová Ves. Zaočkovanosť je tam len 83,6 percenta.

Odborníci upozorňujú, že ak sa osýpky zavlečú do nezaočkovanej komunity, hrozí vznik lokálnych ohnísk nákazy. Tie môžu prerásť až do epidémií, no očkovaním sa im dá predísť.

Pediatrička EVA ŠEVECOVÁ ordinuje v Kysaku aj Košiciach. Hovorí, že odpor k očkovaniu spôsobujú najmä rôzne internetové stránky, kde medzi sebou ľudia šíria konšpirácie.

„Chodí ku mne aj mamička, ktorá žije v Taliansku. Hovorila, že Talianky chodia niekam manifestovať, že nechcú očkovanie. Svet je otvorený, ktosi vypustí nejaký hoax a berie to ako bernú mincu. Kade chodia, tam ľudia šíria skúsenosti, potom sa pridá niekto iný, ďalší povie, že to počul, a už to ide ďalej,“ opisuje pediatrička s takmer 40-ročnou praxou.

V práci máte na nástenke dlhý článok, kde sa okrem iného píše o neurológovi z deväťdesiatych rokov, ktorý spôsobil, že rodičia odmietli dať svoje deti očkovať proti osýpkam, a to kvôli údajnému autizmu. O čo ide?

- Odporcovia očkovania často argumentujú štúdiou z roku 1998, ktorou sa neurológ Wakefield pokúsil preukázať spojitosť očkovania s autizmom. Jeho práca mala byť použitá ako dôkaz v súdnych sporoch, ktoré viedli rodičia detí s autizmom, údajne poškodených MMR vakcínou. Konfliktom záujmov Wakefielda bolo aj to, že kým spochybňoval bezpečnosť kombinovanej vakcíny MMR, patentoval si vlastnú, „bezpečnejšiu“ vakcínu proti osýpkam.

Jeho štúdia bola neskôr vyhlásená za medicínsky podvod storočia a Wakefield prišiel o svoju lekársku licenciu. Mýtus o tom, že očkovanie súvisí s autizmom, je však aj napriek tomu nesmrteľný. Zavádzajúce a nepravdivé informácie o očkovaní sa šíria najmä prostredníctvom internetu.

Cez sociálne siete?

- Áno, ľudia už na to majú svoje stránky.

Vy ste tieto stránky niekedy navštívili? Viete, o čom tam ľudia píšu?

- Nesledujem to, ale jedna mamička mi raz darovala knihu s podobnou tematikou. Potom od nás odišla. Písali sa tam argumenty proti očkovaniu, no po troch stranách som to prestala čítať. Myslím, že som ju aj hodila do koša.

O čom boli tie tri strany?

- Už si to úplne presne nepamätám, ale medzi argumentmi proti očkovaniu sa spomínal aj autizmus. Ľudia často operujú konkrétnymi prípadmi zo života. Na pohotovosti som mala jednu mamičku, ktorá hovorila, že im po očkovaní zomrelo dieťa.

