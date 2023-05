Veliteľ mestskej polície nezákonne lustroval vodiča, vystrašil otca. Dostal podmienku

Ohlásil priestupok, ale sám bol na vine.

KOŠICE. Veliteľ stanice mestskej polície (MsP) na košickom Jazere Miroslav F. je už vyše dva roky trestne stíhaný pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Podľa znenia obvinenia aj obžaloby je dôvodom neoprávnený vstup do štátneho policajného informačného systému, v ktorom si zisťoval majiteľa vozidla.

Dostal sa s ním do kolízie na jednej z križovatiek v mestskej časti Staré Mesto.

Udalosťou z leta 2020 sa zaoberá Okresný súd Košice II, ktorý vyniesol odsudzujúci rozsudok.

Priestupok, lustrovanie, esemeska

Žalovaný skutok sa stal v jedno júnové ráno a vyplynul z dopravnej situácie pri košickej väznici na križovatke ulíc Žriedlová a Floriánska.

Miroslav bol vo svojom súkromnom vozidle renault na ceste do zamestnania účastníkom kolízie s autom značky Volkswagen.

Malo ísť o priestupok, keď mu druhé auto údajne nedalo prednosť v jazde, hoci ku kontaktu vozidiel nedošlo.

Miroslav po príchode do zamestnania na Poludníkovú ulicu podľa obvinenia v rozpore so zákonom o obecnej polícii zadal do systému Ministerstva vnútra SR, konkrétne evidencie vozidiel, vymyslené číslo udalosti.

Vďaka tomu mal neoprávnene získať a zhromaždiť údaje o účastníkovi ranného incidentu a vlastníkovi volkswagenu Jaroslavovi N.

Miroslav potom poslal Jaroslavovi falošnú esemesku s textom: „Dostavte sa na ODI PZ Košice Rampová 7 s dôvodu prejednania priestupku BPCP, nedodržania prednosti v jazde dnes na križovatke Františkánska - Žriedlová, mjr. Berencik".

