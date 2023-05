Šéf košickej RTVS: Rezníkove platby by neboli v poriadku nikde, štúdiá boli zdecimované

Novým riaditeľom Štúdia RTVS Košice sa v apríli stal JAROSLAV KERNER. V minulosti bol šéfom Dvojky, pracoval aj ako hovorca košického magistrátu za Františka Knapíka (KDH).

V rozhovore vysvetľuje, že košické štúdio bolo roky zanedbávané. Na niektoré profesie majú jediného človeka, ktorý nemôže ochorieť či ísť na dovolenku. Z provizória sa stal štandard, vraví nový šéf košického rozhlasu a televízie.

Chce mladší tím a pestrejší program. Sme rockeri, hovorí na margo vyselania Rádia Regina, ktoré je považované za vysielanie pre starších a typické folklórom.

Dokumentarista učí na Súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej a vraví, že učenie sa mu stalo drogou.

Obavy má zo zmeny financovania RTVS. Politici majú podľa neho v našej spoločnosti príliš veľké právomoci a chýba im vízia.

Poznámka - Rozhovor vznikol krátko po nástupe Kernera do funkcie, v rámci autorizácie mala k nemu RTVS množstvo pripomienok, ktoré ho zásadne menili, redakcia sa preto rozhodla ich neakceptovať.

V rozhovore sa dočítate: Prečo sa po dvoch dekádach vracia do telerozhlasu

V akej technickej a personálnej situácii je košické štúdio

Aké má plány v novej funkcii a ako vnímajú v Bratislave región

Prečo stojí košické štúdio hlavne na ľuďoch

Dnešný sedemdesiatnik nie je odkojený na folklóre

Prečo by si nevytváral vzťahy s možnou toxicitou

Diváci si nemôžu načítať spoločnosť ako pluralitnú

Čo ste si naposledy pozreli v RTVS?

- Včera som zahliadol úryvok zo seriálu o obchodnom dome Dunaj.

Myslím, že to nevysiela verejnoprávna televízia, asi skôr Markíza.

- Nie som si istý, priznám sa, nie som televízny divák. Po večeroch ešte riešim úplne iné veci. Na RTVS však pozerám správy, ale to je také to prepínanie, že človek porovnáva. Pre mňa sú tu správy dlhodobo základ. A špeciálne z rozhlasových správ mám pocit, že je to koncentrovaný výcuc toho, čo sa človek môže dozvedieť. Viac sledujem Rádiožurnál v Rádiu Slovensko a relácie s hosťami K veci a Z prvej ruky.

Správy RTVS sú sledovanosťou výrazne za Markízou a Jojkou.

- Je to možné. Aj napriek tomu vidím progres, že by sa mohli viac presadiť ako divácky návyk. Keď si prelistujem tie stanice, v princípe všetci robia skoro to isté, niekedy je informácia lepšie pokrytá na inej stanici a tie ostatné jej dajú buď menší formát, alebo ju nemajú tak do hĺbky.

Niektorým môže chýbať viac dynamiky v správach RTVS.

