Lekára obvinili, že sa šéfke vyhrážal smrťou. Žilinku požiadal o paragraf 363

Už tri mesiace je vo väzbe.

KOŠICE. Košická univerzitná nemocnica je už tri mesiace bez jedného zo svojich lekárov.

Štefan S. (37) sa po obvinení z prečinu nebezpečného vyhrážania ocitol vo väznici na Floriánskej ulici.

Na návrh prokuratúry tam muža s trvalým pobytom v Humennom poslal do väzby okresný súd.

Vyšetrovanie pokračuje aj výsluchmi svedkov a prácou znalcov na posudkoch.

Štefan s obhajcom sa obrátili na Generálnu prokuratúru s návrhom na postup podľa paragrafu 363.

Dve výhražné esemesky

Obvinený lekár I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach pôsobí aj na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ako odborný asistent.

Trestne stíhaný je pre konanie, ktorého sa dopustil 10. februára na kongrese v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Podľa znenia obvinenia poslal svojej kolegyni SMS správu s výhražným textom: „Mám nápad. V pondelok ráno ju strelím do hlavy a potom sa sám zastrelím. Čo myslíš, ako ju jej profesúra zachráni pred mojou guľkou? Všetkým sa uľaví. Urobím za vás špinavú robotu.“

O vyše pol hodiny poslal druhú správu.

„Najradšej by som jej podrezal hrdlo s tenkou pílkou. S prestávkami. Aby som si vychutnal, ako reve. Díval by som sa, ako jej krv vniká do trachey. Dusila by sa. Oba principálne bronchy by sa plnili krvou. Saturácia by klesala. A krv by vnikala do periférnych bronchov a bronchiolov. Myslíš, že na to nemám, aby som ju zabil?“

Podľa obvinenia sa text týkal jeho nadriadenej z fakulty a zároveň prednostky kliniky.

Tieto správy u nej vyvolali strach a obavu o život a zdravie jej i rodiny.

Obavu znásobila vedomosť, že páchateľ je držiteľ strelných zbraní.

Bála sa o seba aj iných

