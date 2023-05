Politikov ovládla pýcha. Nestačí sa modliť a na ulici byť sprostý, hovorí známy kňaz

Je jedným z najznámejších kňazov na Slovensku. Žije pri najnúdznejších ľuďoch, ktorí stratili prácu, rodinu, domov. Viac ako dve dekády zachraňuje PETER GOMBITA životy bezdomovcov a stará sa o nich ako riaditeľ útulku a nocľahárne Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach.

Odbehol množstvo maratónov, so svojím psom dokonca za chudobných zabehol vyše 1 500 kilometrov z Košíc do Vatikánu, kde sa stretol s pápežom.

„Pán farár Gombita je skutočný anjel. Stretnúť ho a rozprávať sa s ním bola pre mňa veľká česť,“ povedal Andrej Kiska, keď ako prezident navštívil jeho útulok. Kňaza a jeho zverencov nedávno navštívila aj úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mu rovnako adresovala obdivné slová.

Gombita sa pred niekoľkými dňami objavil na ustanovujúcom sneme politickej strany Modrí - Európske Slovensko, ktorého lídrom je expremiér Mikuláš Dzurinda.

Sedeli na lavičke náhradníkov 12 rokov a keď ich konečne postavil tréner, tak spoluhráča skopnem, rozhodcovi napľujem do ksichtu a do divákov ešte niečo hodím, hovorí o Matovičovom a Hegerovom kabinete.



V rozhovore pre Korzár Gombita priznáva, že do politiky ho lanárili viackrát a prečo mu nie je bližšie Kresťanskodemokratické hnutie.

V rozhovore sa dočítate: Či vstupuje do politiky

Prečo prišiel na snem Modrých

Ako vníma neúspech bývalej vlády

Akým spôsobom prehodnotil svoj postoj voči LGBTI menšine

Že sa nestačí modliť a v živote byť arogantný

Prečo posiela mladých do politiky

Kedy by mu bolo zo seba zle

Mikuláš Dzurinda vás na straníckom sneme predstavil ako človeka, ktorý prekračuje hranice Košíc aj Slovenska. Ako vnímate svoju účasť na tomto politickom podujatí?

- Pozvali ma ako hosťa. Myslím, že by som sa nebránil ani inej politickej strane. Prišiel som ich povzbudiť.

Takže nevstupujete do politiky?

- Nie, my, kňazi, to ani nemôžeme.

Na pódiu ste stáli aj počas masívnych protestov Za slušné Slovensko, ktoré nasledovali po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

- Necítil som sa na to, niekoľkokrát ma lámali. Som veľmi malý človiečik na to, aby som niečo rozprával verejnosti. Slovensko sa však vtedy ocitlo vo vážnej situácii a poslaním kňaza je viesť ľudí. Cirkev by to mala robiť, a preto som sa odhodlal vystúpiť na tej tribúne.

Nechcem žiť v krajine, kde je človek naštvaný na seba, na národ, na všetko a stále rozoštváva. Šarvátky neprestanú, ak sú ľudia naplnení zlom a nepokojom. Ani tí politici potom nebudú iní. Povedal som mladým, že im patrí krajina a mali by ju zobrať do rúk.

To sa mi páčilo aj na Modrých, sú to všetci mladí ľudia. A líder ako Mikuláš Dzurinda má skúsenosti európske aj svetové. On sám hovorí, že ich chce odovzdať mladej generácii, aby v krajine zavládol pokoj, aby sme sa vrátili k hodnotám a k radosti. Slovensko je úžasné a krásne, má všetko - šikovných ľudí, odborníkov, krásne prostredie, lesy. Jediné čo nemá, je more, na to som sa stále lakomil. Ale myslím, že má čosi lepšie a krajšie, má krásne a dobré ženy.

Už ste sa niekedy dotýkali politického života? Boli ste oslovený na vstup alebo na podporu nejakej politickej strany?

- Áno, volali ma už viacerí, ale nešiel som. Lebo každý si myslí, že donesiem nejaké body, alebo že zavážim. Ja sa tak necítim. Môžem zboku čosi povedať, mať svoje predstavy v sociálnej oblasti, pretože robím s ľuďmi, s rodinami, s chudobnými na okraji spoločnosti. Možno do tej veci by som vedel niečo povedať za 30 rokov praxe, ale necítim sa ako odborník.

My, kňazi, nemáme byť v politike. Máme byť pre všetkých, pre dobrých aj pre zlých. Sme dokonca aj pre tých, ktorí zavraždili. Našou úlohou je dať odpustenie a spolucítiť. Všetci môžeme stúpiť vedľa, alebo žiť v nejakom omyle či škodiť ľuďom.

Tá vláda, ktorá skončila, prehrala, lebo nemala moc vyhrať nad pýchou. Mnohých politikov ovládla pýcha, egoizmus alebo narcizmus. Byť 12 rokov v opozícii, sedieť na lavičke ako futbalista, a keď ma konečne postaví tréner, tak hráča skopnem, rozhodcovi napľujem do ksichtu, začnem hrešiť a do divákov ešte niečo hodím. To isté urobila vláda. Aké veľké zlo alebo pýcha musí byť v nich samotných? Buď tí ľudia nešli do politiky úprimne, alebo to nechcú robiť ako politik, ktorý vládu povalil trikrát.

V roku 2019, keď bol kňaz Marián Kuffa nepriamo súčasťou politiky, a jeho brat, poslanec, sa spojil s Kotlebovou stranou, cirkev vydala stanovisko, že kňazi nemajú byť súčasťou politiky. To je železné pravidlo, ktoré platí?

