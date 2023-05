Má najväčšiu zbierku hračiek z vajíčok na Slovensku. Desať mu zaplatilo zájazd do Berlína

Manželke sa čokoláda ušla len málokedy.

KOŠICE. Čokoládové vajíčko s prekvapením oslávi budúci rok 50 rokov od svojho vzniku.

Zahraničné čokoládky boli o čosi drahšie ako tie domáce, a tak aj figúrky z nich boli akési vzácnejšie.

Aj Pavlovi Stankovičovi (78) z Košíc bolo ľúto ich vyhodiť.

„Najstaršie som kupoval ešte v Tuzexe. Tuším to bolo v roku 1979 s príchodom detí,“ spomína.

Niekdajšia obývačka dnes slúži ako zberateľský sklad.

„V tejto krabici mám 500 kompletných sérií. A v týchto škatuliach figúrky, ktoré ešte nemám kategorizované. Jedna séria môže mať od 4 do 12 figúrok. Keď som to všetko počítal, už to prekročilo hranicu 30 000 kusov."

Desať plných vriec

Pavel s manželkou Máriou vyťahujú ďalšie a ďalšie kartónové a plastové nádoby, kufre, zásuvky, poháre a fľaše s malými hračkami.

„A v pivnici máme ešte deväť vriec plných hračiek. Jedno vrece som už daroval,“ neprestáva prekvapovať.

