Ako BMG, milión hore-dole, cynický mág, parazit, mamonár. Čo je v uznesení v kauze Investor

KOŠICE, PEZINOK. V kauze závažného finančného podvodu košického podnikateľa Petra Béreša je prítomný aj „laxný prístup sofistikovaného investičného mága (samooznačenie sa za inovátora) a bezstarostné nakladanie s miliónmi eur spôsobom, ktorý priemerne zodpovedný človek nepripustí pri nakladaní rádovo s tisíckami či často skôr len stovkami eur“.

Aj toto konštatuje sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Pamela Záleská v uznesení o jeho vzatí do väzby zo soboty, ktoré nám v anonymizovanej podobe poskytla v pondelok hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Akcia Investor

Národná kriminálna agentúra (NAKA) preverovala Bérešove firmy niekoľko mesiacov a minulý týždeň v stredu i vo štvrtok vykonala akciu s krycím názvom Investor vo viacerých mestách.

Medzi nimi i v košickom sídle spoločností Axe Capital Group SE a Zizzy SE v komplexe Business centre na Štúrovej 27, ale aj v rodičovskom dome v Bysteri (časť obce Sady nad Torysou pri Košiciach), kde má podnikateľ stále hlásený trvalý pobyt.

Cieľom akcie bolo zaisťovanie dokumentov a ďalších dôkazov pre podozrenie z rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti.

Ľudia firme zverili desiatky miliónov

Axe Capital Group SE vylákala od stoviek ľudí podľa Denníka E najmenej 50 miliónov eur na obchodovanie pomocou botov – automatizovaného obchodovania podľa špeciálnych stratégií, ktoré vytvoril Béreš.

Firma za to sľubovala investorom nadpriemerne vysoké výnosy v desiatkach percent.

Vyšetrovateľ NAKA, Odbor Východ, obvinil Béreša z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu podvodu.

Obvinený je aj košický advokát Ján Šofranko, ktorý Axe spoluzakladal a v jej dozornej rade pôsobil do augusta 2021.

Obaja, teda Béreš aj Šofranko, sú obvinení v spolupáchateľstve z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v piatok návrh na väzobné stíhanie.

Oboch vzala Záleská do väzby z obavy, že budú pokračovať v trestnej činnosti.

Vzhľadom na povahu prejednávaného prípadu zamietla návrh obvinených na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka.

Možný ročný výnos? Až do 300 percent

Podľa obvinenia Béreš sám vo vlastnom mene aj v spolupráci so Šofrankom spoločne vystupovali v mene troch spoločností (v uznesení o väzbe anonymizovaných), ale prípadne aj ďalších od roku 2018 až doteraz.

„Za účelom vylákania finančných prostriedkov uzatvorili s doposiaľ presne nezisteným počtom najmenej sto osôb zmluvy o sprostredkovaní kúpy a predaja cenných papierov, zmluvy o správe mien, zmluvy o podpore projektov“.

Malo to byť pod zámienkou výhodného zhodnocovania ich finančných prostriedkov „prostredníctvom obchodovania s cennými papiermi, forexovým obchodovaním, obchodovaním so zlatom, obchodovaním s virtuálnymi menami na kryptoburzách, investovaním do startupov s možným výnosom až do 300 percent ročne“.

Peniaze išli aj na ich osobné účty

Nedisponovali však potrebným povolením na vykonávanie investičných služieb od Národnej banky Slovenska (NBS) a takto vylákané finančné prostriedky „nepoužili na nimi deklarované účely, ale prevádzali na svoje osobné účty, resp. účty spriaznených osôb, ako aj na účty obchodných spoločností nimi ovládaných".

Išlo minimálne o bankové účty dvoch konkrétnych spoločností a štyroch osôb.

Podľa vyšetrovateľa i prokurátora pritom obvinení už pri uzatváraní zmlúv vedeli, že uvedené podmienky nedokážu splniť a že ich splnenie nie je reálne.

