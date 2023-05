Zobudila sa uprostred noci a zbadala, ako z ich spálne uteká cez okno kmín

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Dobové články sme ponechali s pôvodným pravopisom.

Minister dr. Kálay v Košiciach

Inšpekčná cesta po východnom Slovensku

Už sme oznámili, že minister s plnou mocou pre správu Slovenska dr. Kállay navštívi východné Slovensko, aby sa osobne presvedčil o výsledkoch prevedenej župnej reformy.

Ako sme už písali, niektoré maďarské časopisy oznámili ponosy, čo do praktičnosti nového župného zriadenia. Tieto ponosy nezodpovedajú skutočnosti a minister Kállay osobným zoznámením nových pomerov chce podvrátiť námietky, ktoré boli prednesené proti župnej reforme.

Minister Kállay odišiel včera z Bratislavy a navštívil Levoču, odkiaľ po prezretí niekoľkých úradov odišiel o pol 11. hodine autom do Košíc, kam prišiel po 12. hodine. Po príchode do Košíc odobral sa do hotela Schalkház, kde bol spoločný obed, ktorého sa zúčastnili samotný minister a ministerský tajomník Semanovsky, županský poradca dr. Bernovský a šéf prezídia župného úradu v Košiciach hlavný notár Michal Vrchovina, ministerský radca dr. Klíma za policajné riaditeľstvo a mešťanosta Košíc dr. Novák.

Poobede odišiel minister dr. Kállay do bytu košického župana dr. Rumana, s ktorým konferoval o úradných záležitostiach. O 3. hod. poobede sa odobral na županský úrad v Košiciach, kde prijal jednotlivých šéfov tunajších úradov, ďalej ministerského radcu dr. Klímu a dr. Bendu. O 6. hodine odišiel znova do bytu župana Rumana, s ktorým ďalej konferoval. Večer sa zúčastnil predstavenia v Slovenskom národnom divadle. Zajtra zostane minister dr. Kállay celý deň v Košiciach a prezrie si jednotlivé úrady.

Z košického denníka Slovenský východ, 23. máj 1923

Odvážny kmín

V noci z 22. na 23. mája si manželia F. v Košiciach na Zrínyiho ulici 22 otvorili oblok, lebo horúčava tú noc bola priveľká. Lež to spozoroval istý kmín a pomaly, tesne pred pol nocou sa vkradol otvoreným oblokom do manželskej ložnici.

